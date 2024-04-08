ديوكوفيتش المصنف أول الأكبر سناً

أصبح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، البالغ من العمر 36 عاماً و 322 يوماً، المصنف أول الأكبر سناً منذ إطلاق التصنيف في عام 1973.

وتجاوز ديوكوفيتش غريمه السابق السويسري روجيه فيدرر، الذي كان قد حقق هذا الرقم القياسي عام 2018 عن عمر يناهز 36 عاماً و 320 يوماً.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على هيمنة ديوكوفيتش المستمرة على رياضة التنس، حيث يبدأ اعتباراً من الثلاثاء موسمه الترابي انطلاقاً من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وفي تصنيف السيدات، واصلت الأميركية دانييل كولينز تألقها في موسمها الأخير قبل الاعتزال، حيث صعدت إلى المركز الخامس عشر بعد فوزها بلقب دورة تشارلستون (500 نقطة).

ويأتي هذا التتويج بعد أسبوع واحد من تحقيقها لقب دورة ميامي للألف نقطة، وهو اللقب الأكبر في مسيرتها.

وفي ما يلي التصنيف لدى الرجال والسيدات:

تصنيف الرجال

نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) يانيك سينر (إيطاليا) كارلوس ألكاراس (إسبانيا) دانييل مدفيديف (روسيا) ألكسندر زفيريف (ألمانيا) أندري روبليف (روسيا) هولغر رونه (الدنمارك) هوبرت هوركاش (بولندا) غريغور ديميتروف (بلغاريا) كاسبر رود (النروج)

تصنيف السيدات

إيغا شفيونتيك (بولندا) أرينا سابالينكا (بيلاروس) كوكو غوف (الولايات المتحدة) إيلينا ريباكينا (كازاخستان) جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) ماريا ساكّاري (اليونان) تشينوين جنغ (الصين) ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) أنس جابر (تونس) يلينا أوستابنكو (لاتفيا)