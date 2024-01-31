موسم الرياض.. توأمان يفوزان بالجائزة الكبرى لمسابقة البلوت

شهد موسم الرياض ختام مسابقة البلوت يوم أمس، حيث انتزع الثنائي الشاب، ظافر القحطاني وحمد القحطاني، اللقب الذي امتدت تحدياته لثمانية أسابيع متواصلة.



حقق الفريق الفائز فوزًا مستحقًا بعد تجاوزه التحديات الأسبوعية التي أُقيمت في بلوت لاونج بمنطقة بوليفارد سيتي. وبهذا الإنجاز، حصل الفائزون على جائزة قدرها 50 ألف ريال، تكريمًا لإبداعهم وتميزهم في هذه الرياضة الذهنية المحبوبة.



ووفقا للبيان الصحفي، شاركت فرق من مختلف مناطق المملكة في المسابقة، مما أدى إلى تشديد المنافسة وتعزيز روح التحدي بين اللاعبين. وكانت المسابقة جزءًا من سلسلة الفعاليات التي ينظمها موسم الرياض لتعزيز الترفيه والثقافة في المملكة.





تعتبر رياضة البلوت واحدة من الألعاب الرائجة في الوطن العربي، وقد تميزت هذه المسابقة بمستوى عالٍ من المهارة والتكتيك من قبل الفرق المشاركة. وعبر الفائزون عن سعادتهم بالفوز، مؤكدين أن هذه التجربة ستلهم الشباب للمشاركة المستمرة في الأنشطة الرياضية.



تجدر الإشارة إلى أن موسم الرياض مستمر في تقديم فعاليات متنوعة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية، داعيًا الجمهور إلى الاستمتاع بتجارب فريدة وتعزيز روح المشاركة في هذه الفعاليات المثيرة.

أبارك للفائزين بالمركز الأول في نهائي مسابقة البلوت فريق همام الحربي وحماد العنزي .. وللمركز الثاني أشقائنا من دولة الإمارات فريق أحمد العامري وعمر العامري ?❤️#تقويم_الرياض pic.twitter.com/IUvlXHlzUa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 11, 2023