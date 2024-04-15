تكلفة أولمبياد باريس 2024 قد تتجاوز 9 مليارات يورو

تقترب تكلفة استضافة أولمبياد باريس 2024 من 9 مليارات يورو، مع احتمال ارتفاعها إلى 10 مليارات يورو أو أكثر عند احتساب جميع النفقات.

ويُعدّ هذا الرقم ضخمًا، لكنه يظلّ ضمن أقلّ تكاليف الدورات الأولمبية الحديثة.

وتعتمد تمويلات الألعاب بشكل رئيسي على جهات راعية (1.24 مليار يورو) واللجنة الأولمبية الدولية (1.2 مليار يورو) وتذاكر الدخول (1.4 مليار يورو).

وخصصت الحكومة الفرنسية والهيئات المحلية 1.11 مليار يورو إضافية لدعم الألعاب، خاصةً دورة الألعاب البارالمبية.

وتشمل النفقات الرئيسية الأخرى تكلفة استئجار ملعب “ستاد دو فرانس” وأمن الدورة والإقامة في القرية الأولمبية والبنية التحتية المؤقتة.

وتمّ تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل القرية الأولمبية وجسر المشاة بين ملعب “ستاد دو فرانس” والمركز المائي الأولمبي، من خلال الأموال العامة. علمًا أن القرية الأولمبية ستتحول إلى مساكن للبيع بعد انتهاء الألعاب.

ورجح ديوان المحاسبة الفرنسي أنّ تكون التكلفة الفعلية أعلى من التقديرات الحالية، مع احتمال وجود “مفاجآت مالية” في الأشهر الأخيرة قبل انطلاق الدورة.

وعلى سبيل المقارنة، كلّفت دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” التي أقيمت فعليًا عام 2021 بعد إرجائها بسبب حائجة “كوفيد-19” حوالي 12 مليار يورو، بينما تراوحت تكلفة دورة لندن 2012 بين 12 و 15 مليار يورو.