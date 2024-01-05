بيستوريوس إلى الحرية بعد 9 أعوام قضاها في السجن

أفرج اليوم الجمعة عن العداء الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس بطل الألعاب البارالمبية السابق بعد مرور نحو 9 أعوام على سجنه بتهمة قتل صديقته المقربة ريفا ستينكامب.

وغادر العداء المبتور الساقين والذي يستخدم أطرافاً اصطناعية في السباقات صباحاً سجن أتيريدجفيل إلى منزله.

وتم اتخاذ قرار الافراج المشروط عن بيستوريوس البالغ من العمر 37 عاماً بعد مداولات بين إدارة السجن ولجنة مكوّنة من أعضاء في إدارة السجون وأشخاص مدنيين وهي مسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص المدان بجريمة القتل “مناسباً أم لا لإعادة الإندماج الاجتماعي”.

وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية في بيان إن بيستوريوس “قُبِل في نظام الإصلاحيات المجتمعية وهو الآن في المنزل”.

لماذا سجن بيستوريوس؟

في الساعات الأولى من يوم 14 شباط/فبراير 2013، أطلق النار بيستوريوس أربع مرات على صديقته عارضة الأزياء ريفا ستينكامب في منزله المجهّز بوسائل أمن متطورة في مدينة بريتوريا.

وأدين بيستوريوس بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً عام 2017 بعد محاكمةٍ طويلة واستئنافاتٍ عدة.

ونفى وقتها أن يكون قد قتل صديقته عمداً مؤكداً أنه اعتقد أنه يطلق الرصاص على لص اقتحم منزله.

من هو بيستوريوس؟

وُلد أوسكار بيستوريوس عام 1986 في جوهانسبرغ بدون شظيّة الساق وهي العظمة التي تربط الركبة بالكاحل.

بترت ساقاه حين كان يبلغ من العمر 11 شهراً من أسفل الركبة وتم تزويده بأطراف اصطناعية

بدأ ممارسة الركبي في سن صغيرة لكنه انتقل إلى العدو بعد تعرضه لكسر في الركبة

حطّم الرقم القياسي لسباق 200 م في دورة الألعاب البارالمبية في أثينا 2004.

حصل على 3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب البارلمبية بكين 2008 في سباقات 100 م و200م و400م.

يعد من أشهر العداءين عبر التاريخ وهو أوّل عداء مبتور الساقين لا يكتفي بالألعاب البارلمبية بل شارك أيضاً في الألعاب الأولمبية وذلك في أولبياد لندن 2012.

في عام 2009، أمضى ليلة في السجن بعد أن زُعم أنه اعتدى على شابة تبلغ من العمر 19 عاماً في حفلةٍ، في قضية سويّت خارج المحكمة.

واتّهم أيضاً بإطلاق النار من مسدّس عبر فتحة سقف سيارة متحرّكة لإحدى صديقاته السابقات.

وقبل أسابيع من قتله ستينكامب، أطلق النار بالخطأ في أحد مطاعم مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.

كان ينام واضع مسدسه تحت وسادته في منزله الذي يقع في منطقةٍ شديدة الحراسة خوفاً من اللصوص.

ما هي بنود اطلاق السراح المشروط؟

لن يُسمح لبيستوريوس بالتحدّث مع وسائل الإعلام.

الخضوع لجلسات علاج من مشكلات الغضب والعنف المستند إلى الجندر (الجنس)، وذلك حتّى نهاية عقوبته عام 2029.

يُمنع عليه تناول الكحول ومواد أخرى، وسيكون مطلوباً منه إكمال خدمة المجتمع والبقاء في المنزل لساعات معيّنة في اليوم.