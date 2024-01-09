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رالي داكار السعودية.. الراجحي يواصل الصدارة

فريق التحرير by فريق التحرير
يزيد الراجحي

عزز السعودي يزيد الراجحي صدارته لرالي داكار السعودية في فئة السيارات، بحلوله ثانياً في المرحلة الرابعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء وفاز بها الفرنسي سيباستيان لوب، في حين حل حامل اللقب القطري ناصر العطية ثالثاً.

وأنهى لوب، المتوّج تسع مرات ببطولة العالم للراليات والذي يتنافس بسيارة برودرايف هانتر ضمن فريق (البحرين رايد إكستريم)، المرحلة الرابعة التي أقيمت لمسافة 299 كيلومترا من السالمية إلى الهفوف، في المركز الأول بفارق دقيقة واحدة وثماني ثوان أمام الراجحي سائق تويوتا.

وقفز العطية الذي يقود سيارة برودرايف هانتر إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان خامساً.

وابتعد الراجحي عن الإسباني كارلوس ساينز سائق أودي والوصيف في الترتيب العام، بفارق أربع دقائق و29 ثانية، وذلك بعد أن أنهى ساينز المرحلة الرابعة في المركز الرابع.

وقفز لوب (49 عاما) من المركز التاسع إلى المركز السادس في الترتيب العام، وبات متأخرا عن الصدارة بفارق 23 دقيقة و50 ثانية.

ترتيب السائقين والراجحي في المقدمة

المركزالسائق والمساعدالفريق
1يزيد الراجحي وتيمو جوتشالكأوفردرايف
2كارلوس ساينز ولوكاس كروزأودي
3ناصر العطية وماتيو بوملناصر للسباقات
4لوكاس مورايس وأرماند مونليونتويوتا
5ماتياس إكستروم وإميل بيركفيستأودي
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