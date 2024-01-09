رالي داكار السعودية.. الراجحي يواصل الصدارة

عزز السعودي يزيد الراجحي صدارته لرالي داكار السعودية في فئة السيارات، بحلوله ثانياً في المرحلة الرابعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء وفاز بها الفرنسي سيباستيان لوب، في حين حل حامل اللقب القطري ناصر العطية ثالثاً.

وأنهى لوب، المتوّج تسع مرات ببطولة العالم للراليات والذي يتنافس بسيارة برودرايف هانتر ضمن فريق (البحرين رايد إكستريم)، المرحلة الرابعة التي أقيمت لمسافة 299 كيلومترا من السالمية إلى الهفوف، في المركز الأول بفارق دقيقة واحدة وثماني ثوان أمام الراجحي سائق تويوتا.

وقفز العطية الذي يقود سيارة برودرايف هانتر إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان خامساً.

وابتعد الراجحي عن الإسباني كارلوس ساينز سائق أودي والوصيف في الترتيب العام، بفارق أربع دقائق و29 ثانية، وذلك بعد أن أنهى ساينز المرحلة الرابعة في المركز الرابع.

وقفز لوب (49 عاما) من المركز التاسع إلى المركز السادس في الترتيب العام، وبات متأخرا عن الصدارة بفارق 23 دقيقة و50 ثانية.

ترتيب السائقين والراجحي في المقدمة

المركز السائق والمساعد الفريق 1 يزيد الراجحي وتيمو جوتشالك أوفردرايف 2 كارلوس ساينز ولوكاس كروز أودي 3 ناصر العطية وماتيو بومل ناصر للسباقات 4 لوكاس مورايس وأرماند مونليون تويوتا 5 ماتياس إكستروم وإميل بيركفيست أودي