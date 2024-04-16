شعلة أولمبياد باريس 2024 تنطلق من مهد الألعاب في رحلة عبر الزمن

في احتفال تقليدي عريق، تم إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، إيذانًا ببدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الرياضي الأضخم في العالم الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

وشهدت “أولمبيا القديمة”، مهد الألعاب الأولمبية، مراسم إيقاد الشعلة التي حملت رمزيةً قوية تجسدت في رسالة سلام ووحدة للعالم أجمع.

وفي احتفال تقليدي أقيم في الموقع الأثري، أمام معبد زيوس العريق، وبحضور شخصيات رياضية وسياسية رفيعة المستوى، قامت الممثلة اليونانية ماري مينا، التي لعبت دور الكاهنة العظمى، بإيقاد الشعلة باستخدام شعاع من الشمس من مرآة مقعرة، وذلك بسبب الغيوم الكثيفة التي غطت السماء. ثم سلمت الشعلة إلى أول حامل لها، بطل التجديف الأولمبي اليوناني ستيفانوس نوتوسكوس، ليبدأ مسارها عبر اليونان على مدار 11 يومًا.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في كلمته خلال الاحتفال على أهمية الشعلة الأولمبية كرمز للأمل والتضامن في عالم يواجه تحديات كبيرة. وقال: “في هذه الأوقات الصعبة، يزداد شوق الناس إلى ما يجمعهم ويوحدهم، يمنحهم الأمل. الشعلة الأولمبية هي شعلة هذا الأمل.”

مسار شعلة أولمبياد باريس 2024

ستواصل الشعلة رحلتها عبر اليونان، قبل أن تسلم رسميًا لمنظمي دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 نيسان/أبريل في استاد باناثينيك في أثينا، موقع أول دورة ألعاب حديثة عام 1896.

في اليوم التالي، ستغادر الشعلة اليونان على متن السفينة ذات ثلاثة سواري “بيليم” لتصل إلى مرسيليا في فرنسا في 8 أيار/مايو.

وستستضيف مرسيليا، التي تأسست على يد مستوطنين يونانيين، منافسات رياضة الشراع خلال دورة الألعاب.

وستجوب الشعلة مختلف المدن الفرنسية، حاملةً معها شعلة الأمل والتآخي، ومروجةً للقيم الأولمبية السامية.

وفي الثامن من أيار/مايو، ستصل الشعلة إلى فرنسا عبر سفينة “بيليم” التاريخية، لتبدأ رحلة استثنائية عبر ربوع البلاد تستمر 68 يومًا.

وتُكلل رحلة الشعلة بإيقادها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز/يوليو 2024.