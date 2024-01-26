أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية (سڤن)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن انطلاق شراكتها الاستراتيجية مع بطولة فورمولا إي لإحداث تطوير غير مسبوق في عالم السباقات.



وذلك في إطار إنشاء أول منطقة ترفيهية في العالم مخصصة لسباقات الكارتنج من فورمولا أي، والتي ستكون جزءًا من وجهات الترفيه المتعددة حول المملكة العربية السعودية.



تم الكشف عن هذه الشراكة البارزة في مقر بطولة العالم لسباق “إي بي بي إي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، والتي ستُقام في الدرعية التاريخية يومي الجمعة والسبت.



في تصريحه بمناسبة الشراكة، أكد عبدالله بن ناصر الداود، رئيس مجلس إدارة شركة سڤن، أن الهدف من هذه الشراكة الاستراتيجية هو إنشاء حلبات سباق فريدة تحمل علامة فورمولا إي، تكون جزءًا من وجهات الترفيه المتنوعة لسڤن.



وأضاف: “تتناغم هذه الشراكة مع مهمتنا في توفير مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية التي تلبي تطلعات زوارنا وتساعدهم على تنمية مواهبهم وتعزيز نموها. نتطلع إلى أن يبدأ البطل السعودي لسيارات سباقات الكارتنج مسيرته من سڤن.”



من جانبه، أعرب ألبيرتو لونجو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي، عن سعادته بالتعاون مع سڤن، مشيدًا بدورها كرواد في مجال الترفيه في المملكة العربية السعودية. وأضاف: “نحن واثقون من أن هذه المبادرة المميزة ستسهم في تعزيز إمكانيات السائقين السعوديين الشبان وستؤدي إلى ظهور بطل سعودي على المستوى العالمي في المستقبل.”





وقد وُقّعت الاتفاقية بين المهندس عصام بن عثمان الجبير، الرئيس التنفيذي للعمليات في سڤن، و ألبيرتو لونجو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي.





يذكر أن بطولة فورمولا إي تأسست بهدف تغيير الوضع الحالي لسباقات السيارات من خلال دمج الابتكار والأداء العالي والاستدامة، وتقديم رياضة فريدة للسيارات الكهربائية، تهدف إلى الترفيه عن جيل جديد من عشاق الرياضة وتتخطى التقاليد والتوقعات.



تعتزم سڤن إنشاء منطقة الكارتنج لسباقات فورمولا إي في أربع وجهات ترفيهية في الرياض وجدة والدمام وأبها.





تقدم كل وجهة مجموعة متنوعة من سيارات الكارتنج للبالغين والصغار، بالإضافة إلى السيارات الثنائية لتجربة ترفيهية مثيرة. وتحتضن كل وجهة مسارات سباق بطول 400 متر، وتقدم تجربة سباق فريدة وآمنة للزوار.



ستتضمن هذه المشاريع الترفيهية القادمة مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة، وستشكل محطات مميزة للترفيه في 14 مدينة عبر المملكة، بما في ذلك الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.



تعكس هذه الشراكة الرؤية الطموحة لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة العربية السعودية، حيث يتم التركيز على تقديم تجارب متنوعة ومثيرة للزوار، مع التركيز على بناء مواهب الشباب السعوديين في مجال سباقات الكارتنج وتطويرها لتصل إلى المستويات العالمية.



باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال سعودي، تعزز شركة سڤن التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز قطاع الترفيه وتوفير فرص ترفيهية متقدمة ومتنوعة لكافة فئات المجتمع السعودي.



من المتوقع أن تكون منطقة الكارتنج لسباقات فورمولا إي في سڤن إضافة مهمة إلى المشهد الترفيهي في المملكة، حيث ستجمع بين عناصر الإثارة والتشويق مع تعزيز مشاركة الشباب السعودي في هذا المجال المثير للسباقات.



مع انطلاق مشروعات سڤن في عدة مدن، يمكن توقع أن تصبح المملكة واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رائدة.



يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع فورمولا إي لتقديم تجربة إستثنائية وآمنة لسباقات الكارتنج في المملكة ضمن وجهات سڤن الترفيهية.

#جاورتك_البهجة #فورمولا_إي #الدرعية_إي_بري pic.twitter.com/vvJ9lYvsND — SEVEN مشاريع الترفيه السعودية (@saudi_SEVEN) January 25, 2024