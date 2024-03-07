أنس جابر تدعو لإقامة البطولة الختامية للسيدات في السعودية

أعربت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن دعمها المتواصل لإقامة نهائيات البطولة الختامية لموسم السيدات في المملكة العربية السعودية عام 2024، وذلك في حال قرر اتحاد اللاعبات المحترفات ذلك.

وتأتي تصريحات جابر في ظل ازدياد اهتمام السعودية باستضافة منافسات التنس الكبرى، حيث وقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين اتفاق شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودية الشهر الماضي، وسط تكهنات بإمكانية التوصل لاتفاق مشابه مع اتحاد المحترفات خلال وقت قريب.

وفي تصريحات لها على هامش بطولة إنديان ويلز بكاليفورنيا، قالت أنس جابر: “أعتقد أنني أول لاعبة تدعم الذهاب إلى السعودية، البلد يتطور، أعرف أن بعض الأشخاص لديهم رأي مختلف، وهذا أمر طبيعي”.

وأضافت المصنفة السادسة على العالم حالياً: “زرت السعودية وقابلت أشخاصاً مذهلين وشاهدت كيف تكتسب النساء المزيد والمزيد من الحقوق”.

وتابعت أنس جابر: “بصفتي لاعبة تنس وسيدة أشعر بأن الوقت حان للذهاب إلى هناك لمنح فرصة للنساء الحالمات بالتحول إلى لاعبات تنس”.

يُذكر أن السعودية استضافت نهائيات “الجيل القادم للتنس” العام الماضي، بجانب مباريات استعراضية تشمل أبرز نجوم اللعبة مثل نوفاك دجوكوفيتش وكارلوس ألكاراز وأرينا سابالينكا، كما تم تعيين رافايل نادال سفيراً لاتحاد التنس السعودي.

ولم يحسم اتحاد اللاعبات المحترفات المدينة التي ستستضيف البطولة الختامية للموسم في 2024، والتي تجمع أعلى 8 لاعبات في التصنيف العالمي، حيث استضافت كانكون المكسيكية نسخة العام الماضي فيما أقيمت النهائيات في الدوحة بين عامي 2008 و2010.