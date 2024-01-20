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جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

تعرف إلى الفائزين جوائز Globe Soccer 2023 لأفضل لاعب، ونادي كرة قدم، في العالم، والشرق الأوسط.

فريق التحرير by فريق التحرير
جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل
جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

حضر ممثلين من عدة مؤسسات رياضية دولية، حفل توزيع جوائز Globe Soccer  2023، الذي أُقيم الجمعة في دبي، ومن أبرزهم الفيفا، واليويفا، ليشهدوا إعلان الفائزين بـ 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل مدرب في العالم، وأفضل نادي في العالم، وأفضل نادي في الشرق الأوسط.

جائزة Globe Soccer لأفضل لاعب في العالم

جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

فاز اللاعب الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة “غلوب سوكر” كأفضل لاعب في العالم 2023، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدوا، وعدد من النجوم العالميين، من أبرزهم، كيليان مبابي، محمد صلاح، وكريم بنزيما.

جائزة Globe Soccer لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

وتوج أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بـ 3 جوائز من غلوب سوكر، وهي جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة هداف العالم في 2023.

جائزة Globe Soccer لأفضل نادي في العالم

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب أفضل نادي كرة قدم في العالم من غلوب سوكر عام 2023.

جائزة Globe Soccer لأفضل نادي في الشرق الأوسط

جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

كما توج  النادي الأهلي المصري، بلقب أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط في حفل جوائز غلوب سوكر، نظرا لتاريخه الرائع، وإنجازاته المذهلة خلال عام 2023.

جائزة Globe Socce لأفضل شركة إعلامية تفوز بها شركة “SMC”

جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

حصدت شركة الوسائل SMC جائزة غلوب سوكر2023، لأفضل شركة إعلامية في مجال الفعاليات الرياضية لتعكس جهود الشركة لإثراء تجربة المشجعين، كما تؤكد الجائزة دور شركة الوسائل SMC المحوري في ترويج الأحداث الرياضية، ما يعزز مكانتها كشريك حصري لكثير من الشخصيات الرياضية، والمنظمات الرياضية البارزة.

قائمة بأبرز الفائزون بجوائز Globe Soccer 2023

العددالجائزة الفائز
1أفضل لاعب في العالمإيرلينج هالاند
2أفضل لاعب بتصويت الجمهوركريستيانو رونالدو
3أفضل ناد في العالم مانشستر سيتي
4أفضل حارس مرمى في العالم     ايدرسون
5أفضل ناد في الشرق الأوسطالأهلي المصري
6أفضل مدرب في العالمبيب غوارديولا
7أفضل لاعب في الشرق الأوسطكريستيانو رونالدو
8جائزة مارادونا لأفضل هدافكريستيانو رونالدو
9أفضل رئيس ناديخلدون المبارك
10أفضل لاعب شاب   جود بيلينجهام
جدول بأبرز الفائزون بجوائز Globe Soccer 20
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...