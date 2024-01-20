جوائز Globe Soccer 2023.. رونالدو وهالاند والأهلي والسيتي الأفضل

حضر ممثلين من عدة مؤسسات رياضية دولية، حفل توزيع جوائز Globe Soccer 2023، الذي أُقيم الجمعة في دبي، ومن أبرزهم الفيفا، واليويفا، ليشهدوا إعلان الفائزين بـ 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل مدرب في العالم، وأفضل نادي في العالم، وأفضل نادي في الشرق الأوسط.

جائزة Globe Soccer لأفضل لاعب في العالم

فاز اللاعب الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة “غلوب سوكر” كأفضل لاعب في العالم 2023، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدوا، وعدد من النجوم العالميين، من أبرزهم، كيليان مبابي، محمد صلاح، وكريم بنزيما.

جائزة Globe Soccer لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

وتوج أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بـ 3 جوائز من غلوب سوكر، وهي جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة هداف العالم في 2023.

جائزة Globe Soccer لأفضل نادي في العالم

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب أفضل نادي كرة قدم في العالم من غلوب سوكر عام 2023.

جائزة Globe Soccer لأفضل نادي في الشرق الأوسط

كما توج النادي الأهلي المصري، بلقب أفضل نادي كرة قدم في الشرق الأوسط في حفل جوائز غلوب سوكر، نظرا لتاريخه الرائع، وإنجازاته المذهلة خلال عام 2023.

جائزة Globe Socce لأفضل شركة إعلامية تفوز بها شركة “SMC”

حصدت شركة الوسائل SMC جائزة غلوب سوكر2023، لأفضل شركة إعلامية في مجال الفعاليات الرياضية لتعكس جهود الشركة لإثراء تجربة المشجعين، كما تؤكد الجائزة دور شركة الوسائل SMC المحوري في ترويج الأحداث الرياضية، ما يعزز مكانتها كشريك حصري لكثير من الشخصيات الرياضية، والمنظمات الرياضية البارزة.

قائمة بأبرز الفائزون بجوائز Globe Soccer 2023

العدد الجائزة الفائز 1 أفضل لاعب في العالم إيرلينج هالاند 2 أفضل لاعب بتصويت الجمهور كريستيانو رونالدو 3 أفضل ناد في العالم مانشستر سيتي 4 أفضل حارس مرمى في العالم ايدرسون 5 أفضل ناد في الشرق الأوسط الأهلي المصري 6 أفضل مدرب في العالم بيب غوارديولا 7 أفضل لاعب في الشرق الأوسط كريستيانو رونالدو 8 جائزة مارادونا لأفضل هداف كريستيانو رونالدو 9 أفضل رئيس نادي خلدون المبارك 10 أفضل لاعب شاب جود بيلينجهام جدول بأبرز الفائزون بجوائز Globe Soccer 20