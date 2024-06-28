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ليبرون جيمس يلعب مع ابنه في لوس انجليس ليكرز

لم يسبق أن لعب أب وابنه سوياً في الفريق نفسه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

فريق التحرير by فريق التحرير
بروني جيمس
بروني جيمس

انضم اللاعب الصاعد بروني جيمس إلى فريق لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال جولة التعاقدات الثانية في البطولة الليلة الماضية ليقترب والده النجم ليبرون جيمس الذي ينافس في الفريق نفسه خطوة من تحقيق حلمه باللعب إلى جانب ابنه في سابقة تاريخية لم تعرفها البطولة بعد.

ولم يسبق أن لعب أب وابنه سوياً في الفريق نفسه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واختير بروني (19 عاماً) للانضمام لصفوف ليكرز وأبلغه بالقرار روب بلينكا المدير العام للفريق خلال مكالمة هاتفية.

ولا يتوقع أن يشارك روني كثيراً خلال موسمه الأول مع الفريق لكنها بالتأكيد ستكون لحظة مميزة بكل المقاييس عندما يظهر إلى جانب والده الهداف التاريخي للبطولة على أرض الملعب لأول مرة.

واجتذب بروني اهتماماً كبيراً عندما كان لاعباً في المدرسة الثانوية في مدرسة سييرا كانيون في لوس أنجليس، وفي سنته الأخيرة انضم إليه شقيقه الأصغر برايس، البالغ من العمر 17 عاماً والذي من المحتمل أيضاً أن يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوماً ما.

وسيبلغ ليبرون جيمس، أعظم هداف في الدوري الأمريكي لكرة السلة على مر العصور والبطل أربع مرات، 40 عاماً في كانون الأول / ديسمبر المقبل ويدخل الموسم الثاني والعشرين من مسيرته الأسطورية.

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