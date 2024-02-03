ليبرون جيمس باق في ليكرز

نفى ريتش بول، وكيل أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة اللاعب في مغادرة فريقه الحالي، لوس أنجليس ليكرز.

وأكد بول لشبكة إي أس بي أن أن جيمس “لن ينتقل لفريق آخر ولا يبحث عن ذلك”.

ويُعدّ جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وأشهر لاعب حالي في دوري “أن بي ايه”، من أهمّ لاعبي ليكرز.

ويرتبط جيمس بعقد مع ليكرز حتى عام 2025، مع خيار تفعيل سنة إضافية.

وانضم جيمس إلى ليكرز عام 2018، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع فريقي كليفلاند كافالييرز وميامي هيت.

ونجح جيمس في قيادة ليكرز للفوز بلقب الدوري عام 2020، ليكمل بذلك مسيرته المميزة بإحراز 4 ألقاب في الدوري.

وعلى الرغم من الأداء غير المستقر للفريق هذا الموسم، وتعرضه للإصابات،

يُظهر جيمس التزامًا كبيرًا تجاه ليكرز،

مُؤكدًا على رغبته في البقاء مع الفريق حتى انتهاء عقده على الأقل.

وتُعدّ هذه الأخبار مُطمئنة لعشاق ليكرز، الذين يأملون في عودة الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري في المواسم القادمة.