إيقاف تريستان طومسون 25 مباراة بسبب المنشطات

أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) لاعب فريق كليفلاند كافاليرز تريستان طومسون، لـ25 مباراة من دون حصوله على أجر، لانتهاكه برنامج مكافحة المنشطات.

وجاء في بيان الرابطة أن عينة اختبار تريستان طومسون، الذي يملك متوسط 3.8 نقطة و3.9 استحواذ على الكرة في 36 مباراة هذا الموسم، جاءت إيجابية وظهرت بها مواد محظورة.

وسيبدأ إيقاف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، المقيم في تورونتو، بداية من يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير الجاري، حين يحل كافاليرز ضيفاً على ميلووكي باكس.

ويعتبر طومسون من اللاعبين المخضرمين في الدوري الأميركي لكرة السلة، حيث تم اختياره من قبل كافاليرز في الجولة الأولى من اختيار اللاعبين الجدد عام 2011، وفاز مع الفريق بلقب الدوري عام 2016.

وبعد اللعب مع بوسطن سيلتيكس وسكرامنتو كينغز وشيكاغو بولز ولوس أنجلوس ليكرز، عاد طومسون إلى كافاليرز في سبتمبر الماضي.