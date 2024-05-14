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وفاة مأساوية لملاكم بريطاني في أول نزال احترافي له

وقع الحادث في الجولة الرابعة من نزال مكون من ست جولات ضد البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الترفيهي في لندن.

فريق التحرير by فريق التحرير

لقي الملاكم البريطاني شريف لاوال (29 عامًا) حتفه في حادث مأساوي، إثر سقوطه على الحلبة خلال أول نزال احترافي له في وزن المتوسط، مساء الأحد.

ووقع الحادث في الجولة الرابعة من نزال مكون من ست جولات ضد البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الترفيهي في لندن.

وأعلن منظّمو النزال وفاة لاوال بعد سقوطه على الحلبة، إثر إصابة في صدغه.

وبالرغم من تقديم المسعفين قصارى جهدهم، إلا أن لاوال فارق الحياة في الملعب.

ملاكم

وأدى الحادث إلى إلغاء بقية فعاليات النزال.

وعبرت شركة “وارن بوكسينغ مانجمنت”، المروّجة للنزال، عن أسفها العميق لوفاة لاوال، واصفةً إياه بـ “موهبة استثنائية” و”روح رياضية رائعة”.

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فريق التحرير

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