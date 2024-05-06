هوس السعوديين بالرشاقة يعزز أرباح صالات اللياقة الرياضية

يبدو أن هوس السعوديين باللياقة البدنية والبحث عن الرشاقة قد دفع الكثير منهم إلى الاشتراك في صالات الرياضة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات للشركات العاملة في هذا القطاع.

هذا الإقبال الذي شهدته مراكز وصالات الرياضة البدنية ظهر واضحًا في أرقام القطاع العامل في هذا المجال حيث سجلت أرباحه نتيجة نمو عدد الاشتراك في الصالات الرياضية، الذي أدى أيضًا إلى توسع في فتح فروعها.

وفقاً للأرقام المعلنة، ارتفعت أرباح شركة “لجام للرياضة – وقت اللياقة” بنهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 94 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 63 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.

وذكرت الشركة أن ذلك يعود إلى ارتفاع إيراداتها إلى 344 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والمراكز العاملة.

ويأتي هذا بعد إضافة أكثر من 35 مركزاً واستوديو وأكاديمية منذ نهاية الربع الأول من عام 2023.

عن الربع الأول 2024.. وقت اللياقة توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 97 هللة للسهم#أسواق_السعودية#الإخبارية https://t.co/Qp668WCpmY — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 6, 2024