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Posted inرياضة

“الخائن”.. هل كشفت جماهير تشيلسي عميلها في السيتي؟

احتفال غريب من اللاعب ماتيو كوفاسيتش بهدف ضد فريقه أمام تشيلسي، أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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هالاند من مباراة السيتي وتشيلسي

تداول جمهور نادي تشيلسي الإنجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الفريق السابق ماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان مانشستر سيتي يحتفل بهدف ضد فريقه في الملعب.

وشهد بريميرليغ الأسبوع الماضي مباراة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي انتهت بالتعادل (4-4) في لقاء نال إعجاب النقاد والجماهير لفرط الإثارة والمتعة به.

وأظهر الفيديو لاعب السيتي يحتفل بهدف التعادل القاتل لتشيلسي في مرمى فريقه بقبضة يده، قبل أن يكبح فرحته ويتجه نحو وسط الملعب لاستئناف اللعب بعد الهدف.

وسجل كول بالمر لاعب مانشستر سيتي السابق هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء ليحرم حامل اللقب في آخر 3 مواسم من انتصار ثمين في قلب لندن.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يلعب خلالها ماتيو كوفاسيتش ضد فريقه القديم في ملعب ستامفورد بريدج منذ انتقاله إلى صفوف فريق بيب غوارديولا.

وغضبت بعض جماهير مانشستر سيتي من تصرف كوفاسيتش الذي اعتبرته خيانة لفريقه الحالي، بينما احتفلت جماهير تشيلسي بتصرف لاعبها السابق الذي لم يعقب حتى الآن على المقطع المنتشر.

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