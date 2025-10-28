هل ستبني السعودية فعلا أول ملعب سماوي معلق؟ أم أنها لقطات بالتزييف العميق؟

زعمت حسابات على منصات الشبكات الاجتماعية أن شركة نيوم السعودية؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، كشفت عن مشروع ملعب نيوم وهو ملعب سماوي رائد ومستقبلي لا شبيه له في العالم ومعلق على ارتفاع 350 متراً فوق الصحراء في مدينة “ذا لاين” ضمن نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية، لكن الشركة لم تعلن عن ذلك المشروع المزعوم فيما تنال لقطات فيديو متخيلة عنه تصاميم عديدة له مثل حساب من دولة راوندا في أفريقيا وقد نالت اللقطات قرابة 3 ملايين مشاهدة! وتتيح أدوات الذكاء الاصطناعي فبركة أي تصميم من قبل الساعين لكسب مشاهدات من عناوين ولقطات مضللة. ومع ذلك قامت حسابات لصحف بإعادة نشر الموضوع وزعمت أنه من المقرر أن يتسع الملعب لنحو 46 ألف مشجع، وسيستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم 2034، حتى الدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم 2034 الذي من المقرر أن تستضيف السعودية، على حد زعمها. ويظخر الملعب بتصميم مميز مجموعة بيارك إنجلز، ويهدف إلى أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة بالمئة، وأنه ستبدأ عمليات البناء في العام 2027 ويكتمل بحلول العام 2032، وأنه سيتم دمج الملعب في سقف “ذا لاين”، وسيكون مجاوراً لحي رياضي يضم منطقة صحية وجامعة، مع نظام نقل كهربائي بالكامل يخدم الملعب.

Saudi Arabia is set to construct the world's first-ever "sky stadium," officially called NEOM Stadium. Suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. pic.twitter.com/yfkp79YlHa — Edwin Musoni (@EdwinMusoni) October 26, 2025

ملعب فريد

وترد تفاصيل مثيرة مثل أن ملعب نيوم الجديد سيكون فريداً من نوعه في العالم هو الدمج بين موقعه المرتفع فوق البيئة الطبيعية وتكوينه البنيوي المُندمج في المبنى، بحيث يبدو كأن أرضية اللعب معلّقة في الهواء، تصميم لم يسبق له مثيل عالمياً، ويجسد المشروع طموحات رؤية المملكة 2030 في الابتكار والاستدامة وتطوير البنية التحتية الرياضية على حد زعم تلك التدوينات التي لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو جهة إعلامية معروفة.

ملاعب السعودية لكأس العالم 2034

هي 15 ملعباً دولياً بمواصفات عالمية في خمس مدن بالمملكة العربية السعودية، وهي الرياض، وجدة، والخُبر، وأبها، ونيوم، وجرى توزيع الملاعب على المدن الخمس كالآتي: الرياض ثمانية ملاعب، وجدة أربعة ملاعب، والخبر وأبها ونيوم ملعب واحد في كل مدينة. وستطور أربعة ملاعب قائمة حالياً في حين يجري العمل على بناء 11 ملعباً جديداً بالكامل، ومنها استاد الملك سلمان الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، ومن المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة على أن يُصبح الاستاد الرئيس الجديد للمنتخب السعودي.