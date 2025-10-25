هدف خاطئ.. يجعل نتيجة مباراة الشباب وضمك 1-1 بدوري روشن

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة لقاء فريقي الشباب وضيفه ضمك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب إس إتش جي أرينا في العاصمة السعودية الرياض في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وجاءت أهداف المباراة أولاً للشباب عن طريق لاعبه يانيك كاراسكو من ركلة جزاء عند الدقيقة (6+45)، وعدل ضمك النتيجة عند الدقيقة (9+45) عن طريق اللاعب ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة السادسة في المركز (12)، وضمك للنقطة الثانية في المركز (16).

وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين بعد حالة الطرد التي تعرض لها عبد القادر بدران في الشوط الأول.

