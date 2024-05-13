السعودية.. هتان السيف تحقق إنجاز تاريخي في نزال بدوري المقاتلين المحترفين

كتبت البطلة السعودية “هتان السيف” اسمها بحروف من ذهب في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة، بعدما حققت انتصارًا تاريخيًا في نزالها الأول بدوري المقاتلين المحترفين “بي اف ال PFL”، وذلك في إطار انطلاق بطولة “بي اف ال” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أقيمت أمس في العاصمة السعودية الرياض.

وشهدت صالة “الرياض الخضراء” توافدًا جماهيريًا كبيرًا لمشاهدة النزال النسائي الذي جمع بين “هتان السيف” والمصرية “ندى فهيم”، لتصبح “هتان” أول سعودية تشارك في هذه البطولة القوية.

هتان السيف تفوز بالضربة القاضية

وتمكنت “هتان” من حسم النزال لصالحها بضربة قاضية قوية في الجولة الأولى، ليُسدل الستار على النزال في غضون دقيقة واحدة فقط. وبذلك، حققت “هتان السيف” إنجازًا تاريخيًا كأول سعودية تُحقق انتصارًا في دوري المقاتلين المحترفين “PFL”.

وأعربت هتان السيف، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها للفوز، مشيرة إلى أن هذا الفوز جاء بتوفيق من الله، وليس المرة الأولى التي تحقق فيها الفوز.

وأوضحت السيف، في تصريحات صحفية، أن شغفها بالملاكمة هو ما دفعها إلى تحقيق هذا الإنجاز، وأنها تعتمد على روحها الرياضية في التعامل مع اللاعبات، وأنها وضعت كل خبرتها في الحلبة لتحقيق الفوز.

ووجهت الشكر لوزارة الرياضة على دعمها للاعبات، مؤكدة أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازها.

وأكدت أنها بذلت قصارى جهدها لتحقيق الفوز، مشيرة إلى أنها واحدة من بين 3 لاعبين سعوديين فازوا في البطولة، لكنها الوحيدة بينهم من الإناث، وأن اللاعبات السعوديات بذلن جهدًا كبيرًا ومسارًا طويلًا لتحقيق النجاح.

وأضافت أن فوزها جاء بفضل توفيق الله، وأن هذا ليس أول فوز لها، وأن شغفها بالملاكمة ينبع من شعورها بإمكانية تحقيق إنجازات عظيمة داخل الحلبة، وأنها تعتبر الملاكمة وسيلة مثالية للتعبير عن ذاتها وتطلعاتها.

وأكملت: التحدي هو جوهر الإنسانية، ولذلك أواجه نفسي باستمرار، فكلما شعرت بالتعب والخمول، اتجهت لتخطي الحدود والوصول إلى القمة. لقد تجاوزت العقبات بإرادتي القوية واستمراري في السعي، لإكمال رحلتي وتحقيق المستوى الذي أتمناه، رافضًا السماح للمشاعر السلبية بالتأثير عليّ.

وختمت حديثها قائلة: “أنا إنسانة متعطشة للنجاح، ومازلتُ أطمح للمزيد، فهذه ليست النهاية، بل هي بداية جديدة لإنجازات جديدة.”