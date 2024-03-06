السعودية تستضيف نهائيات كأس العالم للأهداف العالمية

في خطوة ملهمة نحو المساواة بين الجنسين والاستدامة، من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم للأهداف العالمية (GGWCUP) في الرياض في الفترة من 7 إلى 8 مارس/أذار 2024.

هذا الحدث الذي ينظم بدعم من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يصادف العام الثالث على التوالي الذي ترحب فيه المملكة بفرق كرة القدم المجتمعية النسائية من جميع أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

نهائيات كأس العالم للأهداف العالمية، هي أكثر من مجرد بطولة لكرة القدم؛ فهي منصة للدعوة والتغيير، مع التركيز على التحديات العالمية الحاسمة مثل الفقر وتغير المناخ وتمكين المرأة.

تتنافس الفرق، القادمة من دول مثل النرويج والدنمارك والأردن وكولومبيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية، ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضا في الترويج لهدف التنمية المستدامة المختار من خلال العمل ومشاركة الجماهير والأسلوب وكرة القدم.

حقق فريق الخضر السعودي، وهو الفريق الذي أسسه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، تأثيرا كبيرا بحصوله على المركز الثاني في بطولة GGWCUP لعام 2019 في نيويورك، مما يمثل لحظة تاريخية لكرة القدم النسائية السعودية على الساحة الدولية.

لعب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دورا فعالا في تطوير الرياضة المجتمعية، مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.

وقد أدت جهود الاتحاد إلى زيادة كبيرة في ظهور ومشاركة المرأة في الرياضة داخل المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز الرياضة والصحة والمساواة بين الجنسين.

لعبت مبادرات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بما في ذلك دوري كرة القدم للسيدات ومهرجان اللياقة البدنية الافتراضي للسيدات، دورا محوريا في تغيير المفاهيم وتشجيع مشاركة المرأة في الرياضة.

نهائيات GGWCUP في الرياض لا تتعلق فقط بكرة القدم؛ إنهم يمثلون حركة أكبر نحو التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.

ومن خلال استضافة هذا الحدث، تخلق المملكة العربية السعودية فرصة فريدة للتعاون والحوار العالمي حول هذه القضايا الحاسمة، مما يعزز رسالة أهداف التنمية المستدامة إلى جمهور أوسع.

نهائيات كأس العالم للأهداف العالمية

وتؤكد مشاركة الفرق الدولية إلى جانب الفرق السعودية المحلية التقدم المحرز في الرياضة النسائية والأدوار القيادية داخل المملكة، مع تسليط الضوء أيضا على التزام المجتمع العالمي المشترك بالاستدامة والتمكين.

مع اقتراب نهائيات GGWCUP، لا تنبع الإثارة من ترقب مباريات كرة القدم رفيعة المستوى فحسب، بل أيضا من أجل التأثير الأوسع الذي من المتوقع أن يحدثه هذا الحدث على تعزيز أهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة من خلال الرياضة.

ويعد هذا الحدث التاريخي بمثابة شهادة على الدور المتطور للمملكة العربية السعودية على المسرح العالمي، ويظهر التزامها بخلق مجتمع أكثر شمولا واستدامة ونشاطا.