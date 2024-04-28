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نجوم تنس الطاولة السعوديون يتأهبون للمنافسة في سعودي سماش 2024

ستشارك في البطولة نخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في الفردي (رجال وسيدات)، والزوجي (رجال وسيدات)، والزوجي المختلط، والتي ينظمها الاتحاد السعودي لتنس الطاولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

يستعد نجوم كرة الطاولة السعوديون للمنافسة في بطولة سعودي سماش 2024، إحدى أهم بطولات تنس الطاولة في العالم، والتي تقام في مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 11 مايو/أيار.

وستشارك في البطولة نخبة من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في الفردي (رجال وسيدات)، والزوجي (رجال وسيدات)، والزوجي المختلط، والتي ينظمها الاتحاد السعودي لتنس الطاولة، تحت إشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع اتحاد كرة الطاولة السعودي.

تنس الطاولة

ومن بين اللاعبين السعوديين في القائمة علي الخضراوي، وعبد العزيز بوشلبي وخالد الشاري، وهادي أبو الراحة، وتركي المطيري، وسالم السويلم، ومحمد القصاب.

وتعد مشاركتهم في بطولة السعودية سماش 2024 فرصة فريدة لعرض قدراتهم ومواهبهم والتنافس مع بعض أفضل الأسماء العالمية في تنس الطاولة.

وتعد بطولة السعودية سماش إحدى بطولات جراند سماش الثلاث لعام 2024، إلى جانب بطولتي سنغافورة سماش وتشاينا سماش.

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فريق التحرير

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