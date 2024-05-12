نجم التنس الأمريكي يكشف تفاصيل معركته مع سرطان الجلد

كشف آندي روديك، المصنف الأول عالميا سابقا، ونجم التنس الأمريكي، عن تفاصيل حالته الصحية، عقب استئصاله لورم سرطاني من شفتيه.

وخلال الحلقة الأسبوعية من البودكاست الخاص به، تحدث “روديك” نجم التنس الأمريكي أمام متابعيه عن صراعه مع مرض سرطان الجلد.

“روديك” الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2003 قال في البودكاست، “لقد عانيت من أنواع مختلفة من سرطان الجلد منذ اعتزالي لعبة التنس”.

نجم التنس الأمريكي الذي اعتزل لعبة التنس خلال عام 2012، أشار إلى أنه أجرى عملية استئصال ورم سرطاني من شفتيه منذ 5 أو 6 أعوام تقريبا.

وأضاف أن مشاكل الورم السرطاني ربما تلازمه طوال حياته، قائلا “لم أتحدث عن هذا الأمر مطلقا”.

وفسر نجم التنس الأمريكي إصابته بمرض السرطان، قائلا إن هذه الإصابة جاءت بسبب الساعات الطويلة التي تعرض فيها لأشعة الشمس طوال مسيرته في ملاعب التنس.

“روديك” شدد على الآباء والمدربين بضرورة إلزام الأطفال بارتداء واقي الشمس أثناء ممارسة التنس.

من هو روديك نجم التنس الأمريكي؟

ومنذ اعتزال الأسطورتين بيت سامبراس وأندريه أجاسي، يعتبر روديك أفضل لاعب تنس أمريكي ويعتبر واحد من أصحاب الإرسالات الخارقة في عالم التنس منذ بدايته عام 2000 إلى اعتزاله عام 2012 .

ويعتبر لقب بطولة أمريكا المفتوحة 2003 لقبه الوحيد في البطولات الكبرى، بعدما تمكن من التغلب على الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

وخاض روديك نهائي بطولة ويمبلدون عام 2009 ضد السويسري المخضرم روجر فيدرر والذي وصلت فيه المباراة إلى مجموعة خامسة ملحمية انتهت لصالح اللاعب لسويسري 16-14. كانت الخسارة الثالثة لـ”روديك” في نهائي ويمبلدون وكانت الخسارة دائما أمام فيدرر.

أسرع إرسال في العالم

روديك يعتبر صاحب أسرع إرسال بسرعة 249 كم/ساعة (155 ميل/ساعة) في إحدى مباريات كأس ديفيس 2004، واستمر الرقم كأسرع إرسال في العالم صامدا مدة طويلة لكنه حطم لاحقا.