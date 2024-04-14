الزي الأولمبي الأمريكي من نايكي يثير اعتراضات مع رد المسؤولين الرياضيين عنها

رد مسؤولو سباقات الجري الأمريكيون بأن الرياضيين سيكون لديهم خيارات أخرى وذلك استجابة للشكاوى المتعلقة بالزي الأولمبي البسيط المصمم من قبل شركة نايكي والذي أثار اعتراضات بأنه يكشف كثيرا من أطراف الجسم.

وكانت شركة نايكي Nike قد نشرت يوم الخميس لقطات زي سباقات المضمار والميدان الخاص بها لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي – ولكن ربما ليس للأسباب التي تريدها الشركة.

بالنسبة لأعضاء فريق الولايات المتحدة الأمريكية الذكور، كان هذا الزي عبارة عن قميص وسروال قصير يصل إلى منتصف الفخذ – وهو تصميم اعتيادي كان موجودًا إلى حد كبير منذ عام 1896. ولكنه كان أحد الخيارات المتاحة للنساء في فريق الولايات المتحدة الأمريكية والذي أثار ردود فعل عنيفة من وسائل التواصل الاجتماعي. المستخدمين، وكذلك الرياضيين الأولمبيين السابقين والحاليين.

تم تصميم البدلة النسائية بشكل مرتفع عند الورك، ووصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها “مثل نسخة رياضية من ملابس التمرين في الثمانينيات.”

قام شاكاري ريتشاردسون، الذي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بتصميم الوحدة بزوج من السراويل الضاغطة خلال فعالية لنايكي في باريس. سيتمكن الرياضيون من اختيار السراويل القصيرة الضاغطة التي ارتداها ريتشاردسون أثناء المعاينة أو القميص العلوي وأسفل البيكيني، والذي صممته اللاعبة الأولمبية آنا كوكريل أيضًا في حدث باريس. وبحسب ما ورد، هناك المزيد من التصاميم، لكن لن يتم الكشف عنها حتى القمة الإعلامية للجنة الأولمبية الأمريكية في نيويورك في 15 أبريل.

وانتشرت صور لزي فريق الولايات المتحدة الأمريكية على عارضات الأزياء على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أشعل الجدل حول الزي الرسمي للرياضيات.

Jesus christ @Nike. Why doesn't the kit for female athletes look more like the male one? https://t.co/yC4SJO6C7i — Sonia Sodha (@soniasodha) April 12, 2024

دورة الألعاب الاولمبية الصيفية

ستقام دورة الألعاب الاولمبية الصيفية في باريس 2024، في الفترة بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، وسينظم حفل الافتتاح على شكل عرض مائي على نهر السين أمام نحو نصف مليون متفرج. وسيحصل كل فائز وفائزة بميدالية ذهبية في ألعاب القوى خلال الألعاب الأولمبية بباريس على 50 ألف دولار بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لألعاب القوى للفائزين الـ48 بالميداليات الذهبية في مسابقات هذه الرياضات في دورة الألعاب الأولمبية.

Are you ready for the Men's Handball Olympic competition? ?‍♂️

Next week, the draw will be done and we will know all the preliminary matches ?



Which teams would you like to see against each other?

Tell us in the coms ? pic.twitter.com/lvdecjPR2Y — Paris 2024 (@Paris2024) April 12, 2024

?? Here’s your look at the new @PUMA kits that will be worn by Mutaz Barshim and more Qatar track and field stars at the 2024 Olympics in Paris.



? @xaviergalllo pic.twitter.com/s7occS3eL3 — CITIUS MAG (@CitiusMag) April 12, 2024