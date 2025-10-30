نادي الهلال السعودي.. أول نادٍ يملك طائرة خاصة في الشرق الأوسط

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم أنه أصبح النادي الأول الذي يدشن طائرة تحمل هويته الكاملة وشعاره بشكل رسمي بالشراكة مع شركة طيران ناس السعودية.

وقال النادي الذي يتخذ من الرياض مقراً له في تغريدة عبر منصة إكس “#الهلال و@flynas يدشنان الطائرة الخاصة بالنادي”، مرفقاً صورة للطائرة الجديدة.

🔹#الهلال و@flynas يدشنان الطائرة الخاصة بالنادي 📄 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 30, 2025

وقال الهلال في بيان عبر موقعه الإلكتروني “دشّنت شركة نادي الهلال برئاسة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد الطائرة الخاصة والحصرية التي تحمل شعار النادي؛ وذلك بالتعاون مع شريك النادي والناقل الجوي الرسمي طيران ناس”.

ووصلت الطائرة صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وهي من طراز A320Neo.

ومن المنتظر أن تكون أولى رحلات فريق الهلال الأول لكرة القدم على الطائرة الخاصة من الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك لخوض اللقاء الرابع من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الغرافة القطري، وستكون الطائرة متاحة أيضاً لنقل المسافرين عبر شبكة وجهات طيران ناس الداخلية والدولية وذلك لخلق تجربة جديدة للمسافرين.

وشركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي مدعومة من الملياردير الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز الداعمين الرياضيين في المملكة.