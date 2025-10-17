نادي الهلال أكثر من حصل لاعبيه على جائزة أفضل لاعب في آسيا

أعلن نادي الهلال السعودي أنه أكثر ناد في آسيا حصل لاعبيه على جائزة أفضل لاعب آسيوي تاريخياً وذلك بعد تتويج نجمه سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025.

وقال النادي الذي مقره الرياض عبر تغريدة في إكس “#الهلال أكثر نادي يحصل لاعبيه على جائزة أفضل لاعب آسيوي تاريخيًا

1- سعيد العويران “1994”

2- نواف التمياط “2000”

3- حمد المنتشري “2005”

4- ياسر القحطاني “2007”

5- ناصر الشمراني “2014”

6- سالم الدوسري “2022”

7- سالم الدوسري “2025”

للــتــاريــخ يا هلال

الهلال عز وفخر”.

🚨🚨🚨🚨🚨 — تاريخي 😱😱😱😱😱😱😱#الهلال أكثر نادي يحصل لاعبيه على جائزة أفضل لاعب آسيوي تاريخيًا 🌍 🏆



1- سعيد العويران "1994"

2- نواف التمياط "2000"

3- حمد المنتشري "2005"

4- ياسر القحطاني "2007"

5- ناصر الشمراني "2014"

6- سالم الدوسري "2022"

7- سالم الدوسري "2025"… pic.twitter.com/3bR6CuSuHn — أخبار الهلال (@hilalstuff) October 16, 2025

وتوج رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا FIFA) الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مساء أمس الخميس، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2025.

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعام 2025 الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الرياضة رئيس مؤسسة حلم آسيا، إلى جانب كبار الشخصيات الرياضية الآسيوية.

وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم أيضاً بتتويج الاتحاد السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني، ونالت اليابانية هانا تاكاهاشي بجائزة أفضل لاعبة آسيوية، إلى جانب عدد من الجوائز للاعبين ومدربين ومسؤولين في كرة القدم والاتحادات الوطنية المتميزة في القارة الصفراء.

الدوسري يعِدُ بمزيد من الإنجازات

أكد قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية يُعد حافزاً له لتقديم المزيد ومواصلة تحقيق الإنجازات لبلاده.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي عقب تتويجه بالجائزة لعام ٢٠٢٥ في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، الذي أقيم ليل أمس الخميس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: “أشكر جميع من ساندني، وفي مقدمتهم عائلتي، وهذه الجائزة لن تكون الأخيرة بمشيئة الله، وهو ما عزمت عليه عندما فزت بها للمرة الأولى، وسأسعى لتحقيق المزيد، وسأعمل بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة لمواصلة التميز”.

وهنأ قائد المنتخب السعودي القيادة والشعب السعودي بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وقال إن “التأهل جاء بعد جهد كبير من جميع اللاعبين، والألقاب الفردية مهمة للاعب، ولكن الأهم هو الألقاب الجماعية، وأمامنا عمل كبير خلال الفترة المقبلة للظهور بشكل مميز خلال كأس العالم المقبلة”.

وأكد الدوسري أن اهتمامه وتركيزه ينصب فقط داخل الملعب، ولا يلتفت لأي انتقادات أو أمور أخرى، مشيراً إلى أنه يُحفز نفسه من خلال التحدي في الملعب فقط.

من هو ياسر الدوسري؟

بحسب تقرير سابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُعد سالم الدوسري واحداً من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص منتخب السعودية على مر التاريخ، فهو الآن الهداف التاريخي للأخضر السعودي في كأس العالم FIFA رفقة سامي الجابر بثلاثة أهداف، كما أنه يكتب التاريخ بأحرف من ذهب مع الهلال، وذلك بعد مستواه الرائع في كأس العالم للأندية FIFA ٢٠٢٢.

متى وأين ولد سالم الدوسري؟

وُلد في مدينة جدة في السعودية يوم ١٩ أغسطس/آب ١٩٩١، (34 عاماً).

ما هو مركز سالم الدوسري؟

يلعب كجناح مهاجم وكذلك كصانع لعب ويُمكن اللعب في خط الوسط.

ما هي القدم المفضلة لسالم الدوسري؟

القدم المفضلة للدوسري هي اليُمنى. ﻿

متى وأين بدأ سالم الدوسري ممارسة كرة القدم؟

بدأ يلعب كرة القدم في نادي الشباب مع الناشئين وأمضى فترة قصيرة في نادي الفيصلي قبل أن ينضم لشباب الهلال.

متى بدأ اللعب للفريق الأول على صعيد الأندية؟

بدأ الدوسري اللعب مع الفريق الأول لنادي الهلال موسم ٢٠١١-٢٠١٢.

ما هي الدول التي لعب فيها سالم الدوسري؟

لعب الدوسري في السعودية وإسبانيا.

ما هي الأندية التي لعب لها سالم الدوسري؟

لعب لناديي الهلال السعودي وفياريال الإسباني.

متى كانت أول مباراة له مع الهلال؟

لعب لمدة ١٨ دقيقة خلال مباراة الجولة العاشرة أمام النصر، كانت تحديداً يوم ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١، وقد استطاع إحراز الهدف الثالث في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال ٣-٠.

ما هي أول مباراة خاضها سالم الدوسري من البداية مع الهلال؟

كانت مباراة الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي أمام الأهلي، كانت تحديدًا يوم ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠١٢.

متى انتقل سالم الدوسري من الهلال إلى فياريال؟

انضم الدوسري إلى فياريال بالإعارة من الهلال في يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ وعاد لفريقه السعودي في يونيو/حزيران من العام نفسه.

كم كانت قيمة انتقال الدوسري إلى فياريال؟

لم يُعلن عن قيمة الانتقال، حيث كانت الصفقة ضمن اتفاقية بين الاتحادين السعودي والإسباني للتعاون المشترك وتطوير المواهب.

كم عدد مباريات سالم الدوسري مع فياريال؟

لعب الدوسري مباراة واحدة مع فياريال وتحديداً ٣٣ دقيقة خلال مواجهة ريال مدريد في آخر جولات الدوري الإسباني موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

كم سجل وصنع سالم الدوسري على مستوى الأندية؟

لم يُسجل الدوسري أو يصنع أي هدف مع فياريال.

حتى انطلاق كأس العالم ٢٠٢٢، سجل الدوسري ٧٠ هدفاً مع الهلال، منهم ٤٤ هدفًا في الدوري السعودي، وستة أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهدفين في كأس ولي العهد، وهدف واحد في كأس السوبر السعودي، و١٥ هدفاً في دوري أبطال آسيا وهدفين في كأس العالم للأندية.

صنع الدوسري ٦٢ هدفاً مع الهلال منهم ٣٥ في الدوري السعودي، وستة أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهدفين في كأس ولي العهد، و١٨ هدفًا في دوري أبطال آسيا وهدف واحد في كأس العالم للأندية.

متى كانت أول مباراة لسالم الدوسري مع منتخب السعودية؟

لعب الدوسري أول مباراة مع المنتخب السعودي في الـ٢٩ من فبراير ٢٠١٢ وكانت ضد أستراليا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ وسجل خلالها هدفاً واحداً وانتهى اللقاء بخسارته مع زملائه ٤-٢.

من هو المدرب الذي لعب سالم الدوسري تحت قيادته لأول مرة مع منتخب السعودية؟

كان المدرب الهولندي فرانك ريكارد أول من استدعى الدوسري للعب مع الأخضر. ﻿

كم عدد مشاركات سالم الدوسري في كأس العالم؟ ﻿

شارك الدوسري في نسختين من كأس العالم كانت في روسيا عام ﻿٢٠١٨ وقطر ٢٠٢٢.

كم عدد مباريات سالم الدوسري في كأس العالم؟

لعب الدوسري في كأس العالم FIFA روسيا ٢٠١٨ ثلاث مباريات، وهو نفس عدد المباريات الذي خاضه في قطر ٢٠٢٢، علمًا أنه سجل هدفًا أمام الأرجنتين وآخر أمام المكسيك في تلك البطولة.

كما عدد أهداف سالم الدوسري في كأس العالم؟

سجل الدوسري هدفاً واحداً في كأس العالم FIFA روسيا ٢٠١٨ وهدفين في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

ما هي إنجازات سالم الدوسري الجماعية؟

حقق الدوسري إنجازات كبيرة مع ناديه الهلال، إذ تُوج معه بالدوري السعودي خمس مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين أربع مرات وكأس ولي العهد ثلاث مرات وكأس السوبر السعودي ثلاث مرات والمركز الثاني في كأس العالم للأندية FIFA المغرب ٢٠٢٢.

ملحوظة: البيانات تعود لأواخر 2022.