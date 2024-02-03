وزارة الرياضة السعودية تحل مجلس إدارة نادي الصفا بالشرقية وإحالتهم إلى الجهات المعنية

أنهت وزارة الرياضة السعودية، أزمة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية، وأصدرت قرارا عاجلا في هذا الشأن، بسبب الأزمة التي تفجرت خلال الفترة الأخيرة، وكان سببا فيها جماهير نادي الصفا.

حل مجلس إدارة نادي الصفا



وقررت الوزارة حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية، لعدم التزام مجلس إدارة نادي الصفا بالأنظمة واللوائح المعمول بها للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

مخالفات نادي الصفا



وجاء بيان وزارة الرياضة السعودية بخصوص نادي الصفا، ليوضح التجاوزات التي ارتكبها جمهور ومجلس إدارة نادي الصفا.

وقالت الوزارة في بيان المنشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “إشارة لما تم رصده من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، ووفقا لما ورد في المادة (3/36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو إعمالًا تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة).

حرمان المخالفين في أزمة نادي الصفا من الانتساب لأندية أخري

وأضافت الوزارة في البيان، نظرًا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة، فقد قررت وزارة الرياضة، حل مجلس إدارة نادي الصفا اعتبارا من تاريخه، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

كما قررت الوزارة حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

تكليف “السادة” بتسيير شؤون نادي الصفا

وأكدت وزارة الرياضة السعودية، ضرورة التزام الجميع باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية

كما قررت الوزارة تكليف أحمد محمد السادة بتسيير شؤون نادي الصفا، لحين عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

نادي الصفا يشارك في دوري يلو السعودي



ويعد نادي الصفا، أحد الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، ومقره في مدينة صفوى الواقعة شرق السعودية، ويشارك في دوري “يلو”، دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في السعودية.

ترتيب نادي الصفا في الدوري

ويأتي نادي الصفا في الترتيب الـ 15 بين فرق دوري يلو السعودي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 19 مباراة، بفارق 5 نقاط عن متذيل الترتيب نادي القيصومية السعودي والذي يقبع في المركز الـ 18 والأخير.

كما يشارك نادي الصفا في الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد، بالإضافة إلى مشاركته في دوري كرة الطائرة وكرة السلة على مستوى الناشئين والشباب.

وعلى صعيد الألعاب الفردية فيضم نادي الصفا فرق تشارك في ألعاب القوى، والسباحة، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والإسكواش وكمال الأجسام.