ديوكوفيتش يهزم نادال في أولمبياد باريس.. الرقصة الأخيرة رقم 60

فاز لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على منافسه التاريخي الإسباني رافاييل نادال، الاثنين، بمجموعتين دون رد، في الدور الثاني من منافسات التنس الفردية في أولمبياد باريس 2024، وصعد إلى دور ثمن النهائي بالبطولة.

وحقق ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، فوزه الـ31 على الماتادور الإسباني نادال، في المباراة التي أقيمت على ملاعب رولان غاروس الترابية، والتي حدث فيها أول مواجهة بينهما عام 2006.

ديوكوفيتش يبحث عن اللقب الغائب عن دولاب بطولاته

وأعرب ديوكوفيتش، (35عام) الباحث في أولمبياد باريس 2024، عن اللقب الوحيد الغائب عن دولاب بطولاته عن ارتياحه للفوز على منافسه التاريخي.

وقال: المباراة كانت تسير في صالحي، وكنت متقدما، لكنني لعبت بعدها بشكل سيئ، ومنحت منافسي الفرص لإطالة عمر المباراة.

وأضاف لاعب التنس الصربي، لم أفكر عام 2006، أن المنافسة بيننا سوف تستمر 2018.

المواجهة رقم 60 في المنافسة التاريخية

وهذه المواجهة رقم 60، بين لاعبي التنس المخضرمين، ربما تكون الفصل الأخير في المنافسة التاريخية بين نادال، وديوكوفيتش، اللذان التقيا أول مرة في سن المراهقة في ربع نهائي بطولة رولان غاروس عام 2006.

رافاييل نادال يحدد شرط لإعلان الاعتزال

وقال رافاييل نادال، عقب المباراة، أشعر بتحسن من الناحية البدنية، وأحاول قدر المستطاع الاستمتاع بالمباريات، مؤكدا أنه أذا شعر بعدم قدرته على المنافسة، سوف يتخذ قراره بالاعتزال، مشيرا إلى أنه لم يلعب كثيرا منذ إصابته بالفخذ.

ولاعب التنس المخضرم الإسباني، 38عام، فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين عام 2008، ومتوقع إعلان اعتزاله نهاية الموسم بسبب كثرة إصاباته خلال العامين الأخيرين.

ويبقى نادال، في أولمبياد باريس، لمواصلة مشواره في منافسات التنس الزوجية بالأولمبياد مع مواطنه كارلوس ألكاراز، حيث بلغا الدور الثاني لمواجهة الهولنديين، ويلسي كولهوف، وتالون غريكسبور.

أما ديوكوفيتش، فسوف يلتقي في الدور ثمن النهائي من منافسات التنس الفردية في أولمبياد باريس، مع الفائز من مباراة الألماني دومينيك كويبفر، والإيطالي ماتيو ارنالدي.