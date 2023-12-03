كوب 28.. ميسي يوجه رسالة إلى العالم من دبي (فيديو)

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب كرة القدم رسالة إلى العالم في مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ “كوب 28” الذي تستضيفة الإمارات.

وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ “كوب 28″، الخميس، في مدينة إكسبو دبي، وسط مشاركة دولية واسعة.

ونشر حساب مؤتمر المناخ عبر منصة فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يوجه رسالة للعالم وكتب الحساب شكراً ميسي.

وفي مقطع الفيديو، ظهر ميسي وهو يمسك الكرة الأرضية، وقال إن ما بين أيدينا، كنز لا يقدر بثمن، ذهب خالص، وحيد بجهد وتكاتف، نستطيع أن نحميه.

وتابع :”تعالوا نلتحم مع بعضنا، نغيّر الكوكب لنعمل معاً، من أجل إنقاذ الأرض، للأجيالٍ القادمة، انضموا إلى كوب 28، لإيجاد الحلول، معاً نتحرك، ننجز”.

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف “كوب 28” خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، حيث يجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.

المؤتمر يوحد الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة وعملية وطموحة للتحديات المناخية الملحة.

يكتسب المؤتمر أهمية خاصة حيث سينتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.