بكين تعاقب ميسي.. الصين تلغي مباراة الأرجنتين الودية ضد كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء مباراة كرة القدم الودية بين الأرجنتين وكوت ديفوار، بسبب رد الفعل العنيف على عدم مشاركة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد في هونج كونج.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الودية بين الأرجنتين وكوت ديفوار، في العاصمة الصينية بكين في شهر مارس المقبل.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء “رويترز” فإن إعلان بكين إلغاء المباراة جاء بعد يوم واحد من إلغاء السلطات الرياضية في هانغتشو مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا.

وتسبب فشل ميسي في اللعب مع إنتر ميامي في هونج كونج يوم الأحد في غضب واسع النطاق بين المشجعين، فيما وظهر ميسي، كبديل في الشوط الثاني يوم الأربعاء في مباراة إنتر ميامي الودية ضد فيسيل كوبي في طوكيو.

وقال اتحاد بكين لكرة القدم في بيان لوسائل الإعلام المحلية: “بكين لا تخطط في الوقت الحالي لتنظيم المباراة التي كان من المقرر أن يشارك فيها ليونيل ميسي”.

وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة المنظمة لمباراة هونج كونج الودية، أعلنت عن استرداد 50% من قيمة التذاكر، والتي تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 5000 دولار هونج كونج (639 دولارًا)، بعد الانتقادات الواسعة التي نالها “ميسي” الذي جلس على مقاعد الاحتياطي بالمباراة بينما، شارك في المباراة التي أقيمت في اليابان بعدها بأيام فقط، وهو ما اعتبرته صفعة أخرى على الوجه.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، عبرت وكالة تاتلر آسيا الخاصة عن شعورها بالأسف بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور الذي شاهد “ميسي” على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي.

وأضافت الشركة المنظمة للمباراة، طلبنا من ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي أن يطلبوا من “ميسي” التفاعل مع الجمهور الحاضر للمباراة، وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة لكنه لم يفعل.

وبحسب وسائل إعلام فإن وسائل إعلام صينية، وجهت سهام نقدها على قائد منتخب التانجو، بسبب مشاركته في اليابان.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز، إن عدم مشاركة ليونيل في مباراة يوم الأحد الماضي يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونغ كونغ بشكل مختلف.