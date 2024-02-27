ميدو أكدها.. محمد صلاح إلى الدوري السعودي

كشف أحمد حسام “ميدو” النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم أن مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي اتم تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي دون الافصاح عن اسم الفريق.

وأكد ميدو أن محمد صلاح وقع بالفعل على عقد انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودية في نهاية الموسم الجاري في الصيف دون اعطاء أي تفاصيل اخرى.

وقال لاعب الزمالك وأياكس وروما وتوتنهام السابق: “محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود”.

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً مثار جدل كبير قبيل انطلاق الموسم الجاري حيث تحدثت التقارير عن انتقاله إلأى أندية سعودية عدة في طليعتها اتحاد جدة حيث قيل إنه قدم له عرضاً سخياً بقيمة 217 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفربول رفض.

كذلك، ارتبط اسم الهلال بالتعاقد مع صلاح في أكثر من مناسبة، خصوصاً بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي.

وزعمت تقارير أن رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب بنهاية الموسم الحالي قد يدفع النجم المصري لإنهاء مسيرته مع الريدز.