فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

ميدو أكدها.. محمد صلاح إلى الدوري السعودي

هل وقع نجم ليفربول محمد صلاح بالفعل عقد انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري؟

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد صلاح

كشف أحمد حسام “ميدو” النجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم أن مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي اتم تفاصيل انتقاله إلى الدوري السعودي دون الافصاح عن اسم الفريق.

وأكد ميدو أن محمد صلاح وقع بالفعل على عقد انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودية في نهاية الموسم الجاري في الصيف دون اعطاء أي تفاصيل اخرى.

وقال لاعب الزمالك وأياكس وروما وتوتنهام السابق: “محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود”.

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عاماً مثار جدل كبير قبيل انطلاق الموسم الجاري حيث تحدثت التقارير عن انتقاله إلأى أندية سعودية عدة في طليعتها اتحاد جدة حيث قيل إنه قدم له عرضاً سخياً بقيمة 217 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفربول رفض.

كذلك، ارتبط اسم الهلال بالتعاقد مع صلاح في أكثر من مناسبة، خصوصاً بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي.

وزعمت تقارير أن رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب بنهاية الموسم الحالي قد يدفع النجم المصري لإنهاء مسيرته مع الريدز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...