موعد مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي والقنوات الناقلة 11-1-2024

يستقبل الوداد الرياضي، ضيفه المغرب الفاسي، في قمة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري المغربي “إنوي”.

الوداد يأمل تخطي النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، عندما يواجه “المغرب الفاسي”، بهدف العودة إلى الانتصارات، وتصحيح المسار.

وفشل أبناء المدرب فوزي البنزرتي، في كسب النقاط الثلاث خلال الجولات الخمس الماضية، بعد الهزيمة أمام كلا من الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، والرجاء الرياضي، والتعادل مع حسنية أكادير، والمغرب التطواني، حيث يعود آخر فوز للوداد الرياضي للجولة التاسعة على يوسفية برشيد بهدف نظيف.

أما فريق المغرب الفاسي، فيأمل في وضع حد لسلسلة النتائج السلبية، آخرها تعادله مع أولمبيك آسفي، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم.

وفي حال فوز المغرب الفاسي فإن النقاط الثلاث ستمكن أبناء طارق السكتيوي من إنهاء مرحلة الذهاب في المركز الخامس، بدلا من الفتح الرياضي المنهزم أمام الجيش الملكي، بفارق الأهداف.

موعد مباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي

وستجرى المباراة بين الفريقين، اليوم الخميس 11 يناير، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساً بتوقيت مصر.

وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية،وافقت على تقديم موعد مباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي، المؤجلة عن الجولة 12 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، بيوم واحد بطلب منهما.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي

قناة الرياضية المغربية هي المكلفة بنقل مباريات الدوري المغربي

تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات

التردد هو : 11157

الاستقطاب هو : عمودي

الترميز هو : 27500

التصحيح هو : 5/6

ترتيب الوداد الرياضي والمغرب الفاسي في الدوري المغربي

ويحتل حاليا الوداد الرياضي الترتيب الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد المغرب الفاسي في الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع شباب المحمدية المتواجد في الصف 11.