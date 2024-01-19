موعد مشاهدة مباراة إنتر ميلان و لاتسيو 19-1-2023 والقنوات الناقلة في كأس السوبر الإيطالي

يشهد ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية مباراة إنتر ميلان و لاتسيو ، ضمن إطار فعاليات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي.

وسوف يلاقي الفائز من مواجهة إنتر ميلان ولاتسيو الفائز من مباراة نابولي وفيورنتينا في نهائي الكأس، على ملعب الأول بارك، بمدينة الرياض السعودية يوم 22 يناير الجاري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة بين 18 يناير وحتى 22 من الشهر نفسه، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.

ويشارك نابولي في بطولة كأس السوبر الإيطالي، بصفته بطل الدوري الإيطالي، الموسم المنتهي، ولاتسيو، كوصيف للنسخة الماضية.

يحتل نادي انتر ميلان حالياً المركز الاول في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة متفوقاً علي يوفنتوس الذي يمتلك 49 نقطة ومتفوقاً علي اي سي ميلان الذي يمتلك 42 نقطة في المركز الثالث.

ويقع لاتسيو في المركز السادس في ترتيب الدوري الايطالي حتي الان ويمتلك لاتسيو في رصيده 33 نقطة حصل عليهم من اصل 20 مباراة.

موعد مباراة إنتر ميلان و لاتسيو 19-1-2023 في كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة يوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، في تمام الساعة 9:00م بتوقيت مصر و10:00م بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

ستكون قناة أبوظبي الرياضية هي القناة التي ستبث هذه المباراة المهمة، حيث ستقدم تغطية حصرية لكل حظة من سير اللعبة الحاسمة.

معلق مباراة إنتر ميلان و لاتسيو 19-1-2024 في كأس السوبر الإيطالي

فارس عوض – رؤوف خليف – عامر عبدالله

التشكيل المتوقع لإنتر أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

حارس المرمي- يان سومير

خط الدفاع- بنيامين بافارد – ستفيان دي فري – اليساندرو باستوني

خط الوسط -ماتيو دارميان – نيكولو باريلا –كالهانغولو – مختريان – ديماركو

خط الهجوم ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

التشكيل المتوقع لـ لاتسيو أمام إنتر في كأس السوبر الإيطالي

حارس المرمي -ايفان بروفيديل

خط الدفاع -ادم ماروشيتش – باتريسيو غابارون – ماريو جيلا – لوكا بيلغريني

خط الوسط -ماتيو جندوزي – نيكولو روفيلا – دايتشي كامادا

خط الهجوم- غوستاف ايساكسون – فالنتين كاستيلانوس – ماتيا زاكايني

حكم مباراة إنتر ميلان و لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

يقود الحكم ماتيو ماركيتي موقعة إنتر ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.