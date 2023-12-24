موعد مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة 2023 .. الأهلي وسيراميكا وبيراميدز وفيوتشر

كتب – فريق التحرير

تبدأ غدا الإثنين مباريات كأس السوبر المصري 2023 بشكل جديد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية، بمشاركة فرق، هي الأهلي، سيراميكا كليوباترا، بيراميدز وفيوتشر.

ويأتي إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات، وفقا لاتفاقية شراكة تجمع بين مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة في مصر، لإقامة المسابقة لمدة 4 سنوات تبدأ عام 2023.

ونصت الاتفاقية على أن تقام بطولة كأس السوبر المصري تحت مسمى “كأس السوبر المصري للأبطال”.

تقام مباريات كأس السوبر المصري، خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات.

وفي مباراتي نصف النهائي في كأس السوبر المصري، يواجه فريق بيراميدز، فريق نادي فيوتشر، فيما يلتقي النادي الأهلي، بنادي سيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2023

نصف النهائي الأول: الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا: يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023.

نصف النهائي الثاني: بيراميدز يواجه فيوتشر: يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023.

المركز الثالث: الخاسران من نصف النهائي: يوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

الأول والثاني: الفائزان من نصف النهائي: يوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

نظام بطولة كأس السوبر المصري 2023

يلتقي النادي الأهلي بطل الدوري، فريق سيراميكا، بطل كأس الرابطة، يوم 25 ديسمبر في المباراة الأولى.

بينما يواجه نادي بيراميدز، وصيف الدوري، نادي مودرن فيوتشر، رابع الدوري في المباراة الثانية.

الجوائز المادية لكأس السوبر المصري في الإمارات

الرابع: 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

الثالث: 75 ألف دولار، وميدالية برونزية.

الثاني: 125 ألف دولار، وميدالية فضية.

الأول: 250 ألف دولار وميدالية ذهبية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في السوبر المصري 2023

القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم سبورتس المصرية.

اليوم : الإثنين 25 ديسمبر 2023.

الموعد: 3 مساء بتوقيت مصر، و4 مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2023

القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات أون تايم سبورتس المصرية.

اليوم : الإثنين 25 ديسمبر 2023.

الموعد: 7 مساء بتوقيت مصر، و 8 مساء بتوقيت السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الديبيس، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وأكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، وأليو ديانج، ومروان عطية

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وموديست، وبيرسي تاو