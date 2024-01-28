موعد مباريات اليوم الأحد 28-1-2024.. مواجهات إفريقية وأسيوية

جدول مباريات اليوم الأحد 28-1-2024 يضم العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، يلتقي منتخب مصر مع جمهورية الكونغو.

وفي الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي يلتقي ليفربول مع نوريتش سيتي.

موعد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

غينيا الإستوائية – غينيا – 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية

مصر – جمهورية الكونغو – 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

أستراليا – إندونيسيا – 1.30 مساءً بتوقيت مصر، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية

طاجيكستان – الإمارات – 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو – جيرونا – 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية

قادش – أتلتيك بيلباو – 5.15 مساءً بتوقيت مصر، 6.15 مساءً بتوقيت السعودية

إشبيلية – أوساسونا – 7.30 مساءً بتوقيت مصر، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية

أتلتيكو مدريد – فالنسيا – 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى – ليتشي – 1.30 مساءً بتوقيت مصر، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية

هيلاس فيرونا – فروسينوني – 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية

مونزا – ساسولو – 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية

لاتسيو – نابولي – 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية

فيورنتينا – إنتر ميلان – 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين – دارمشتات – 4.30 مساءً بتوقيت مصر، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

بوروسيا دورتموند – بوخوم – 6.30 مساءً بتوقيت مصر، 7.30 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه – ليل – 2 مساءً بتوقيت مصر، 3 مساءً بتوقيت السعودية

ستاد ريمس – نانت – 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية

لوريان – لوهافر – 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية

كليرمون فوت – ستراسبورج – 4 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية

تولوز – لانس – 6.05 مساءً بتوقيت مصر، 7.05 مساءً بتوقيت السعودية

باريس سان جيرمان – ستاد بريست – 9.45 مساءً بتوقيت مصر، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

وست بروميتش ضد ولفرهامبتون، في تمام الثانية إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1 English”.

واتفورد ضد ساوثهامبتون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة “Diema Sport HD”.

ليفربول ضد نورويتش سيتي، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1 English”.

نيوبورت كاونتي ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports HD 1 English”.