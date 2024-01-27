السيد العزوني

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جدول موعد مباريات اليوم السبت 27 – 1- 2024

أبرز مباريات اليوم ، الكاميرون ونيجيريا وريال مدريد ولاس بالماس وبرشلونة ضد فياريال.

السيد العزوني

جدول مباريات اليوم السبت 27-1-2024 يضم العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

يلتقي منتخب أنجولا مع ناميبيا وقمة نيجيريا ضد الكاميرون في مباريات فى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا  2023.

ويواجه فريق برشلونة نادي فياريال، ويلعب لاس بالماس ضد ريال مدريد  ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباريات في الدوري الألماني والإيطالي وكأس الإتحاد الإنجليزي.

موعد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا

موعد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا

أنجولا ضد ناميبيا-  الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة

نيجيريا ضد الكاميرون-  الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني – الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت مكة

لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6.30 مساءً بتوقيت مكة

برشلونة ضد فياريال – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت مكة

ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس  – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتلاتنا ضد أودينيزي في – الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت مكة

يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة

ميلان ضد بولونيا- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

موعد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فولسفبورج ضد كولن – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت مكة

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ  – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت مكة

شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت مكة

باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت مكة

مواعد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نيس ضد ميتز – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة

مارسيليا ضد موناكو- الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت مكة

موعد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 27 – 1- 2024

شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة

ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة

إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت مكة

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة

موعد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مكة

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...