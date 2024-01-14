يتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف نادي توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعرض، موقع “أريبيان بزنس” في هذا التقرير، القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، ووموعد المباراة، والتشكيل المتوقع للفريقين.

تعد المباراة التي ستدمع فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام، واحدة من أهم مباريات الجولة 21 بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنها تعد إحدى مباريات القمة بهذه الجولة البطولة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يستضيف ملعب أولد ترافورد، مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، اليوم الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء، بتوقيت القاهرة، 7.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

يمكن لمحبي فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام أن يتابعا المباراة التي سيتم نقلها من خلال قنوات بي إن سبورتس، على قناة بي إن سبوتس HD 1 ، بتعليق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيخوض المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الدفع بقوته الضاربة لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب فريق توتنهام، لتجاوز النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024.

وتلقي مانشستر يونايتد هزيمة غير المتوقعة في الجولة الـ 20 أمام فريق نوتنجهام فورست بنتيجة 2 -1، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 31 نقطة وضعته في الترتيب الـ التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 – 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ إريك تين هاج مباراة توتنهام بتشكيلة 4-3-3 والتي ستضم:

في حراسة المرمي: أندريه أونانا

وفي خط الدفاع: فاران- لوك شاو- إيفانز- دالوت

وفي خط الوسط: برونو فرنانديش- ماينو- ماكتوميناي

وفي خط الهجوم: هويلوند- راشفورد- جارناتشو

التشكيل المتوقع لنادي توتنهام

يدخل نادي توتنهام مباراته ضد مانشستر يونايتد، محتلا المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط، عن متصدر البطولة نادي ليفربول الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المدرب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي توتنهام

في حراسة المرمى: جيجليلمو فيكاريو

وفي خط الدفاع: ديستيني أودوجي – بيدرو بورو – إيميرسون رويال – ميكي فان دي فين

وفي خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو – أوليفر سكيب – بيير إيميل هويبيرج

أما في خط الهجوم ريتشارليسون – ديان كولوسيفسكي – برينان جونسون