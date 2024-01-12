يلتقي المنتخب القطري نظيره اللبناني، اليوم الجمعة، على ملعب “لوسيل” في افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023.

وتقام مباراة قطر ولبنان في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وتحتضن قطر كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويوجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى، بجانب الصين ولبنان وطاجيكستان.

وإذا نظرنا إلى المجموعة الأولى فإن فرصة قطر ولبنان كبيرة للصعود إلى الأدوار الإقصائية والعنابي مرشح لاحتلال قمة المجموعة وفرصة لبنان قائمة لاحتلال المركز الثاني أو الصعود من ضمن الأربعة الأفضل ثوالث إذا نجحت الصين في خطف بطاقة المركز الثاني

سيناريوهات محتملة في حال فوز قطر على لبنان

لاشك ان منتخب قطر سيكون تحت المجهر أكثر من أي منتخب آخر، كونه صاحب الأرض والجمهور وحامل اللقب وهذا بحد ذاته عبء نفسي وذهني كبير على اللاعبين، ويحتاج إلى تحضير نفسي خاص لتخطي عقبة المنتخب اللبناني.

حسب المعطيات العنابي قادر على تجاوز المباراه الافتتاحية بنجاح وهذا ما يجب ان يكون حتى يستعيد أولا الثقة بنفسه والأمر الآخر ان يكسب ثقة الجماهير وحتى يدخل ايضا اجواء كأس آسيا بقوة.

سيناريوهات محتملة في حال فوز لبنان على قطر

رغم كل التوقعات تشير إلى خسارة منتخب لبنان من منتخب قطر إلا أن كل شيء وارد في كرة القدم.

فأمام لبنان خياران آخرين وهما أما الفوز أو التعادل فإذا جاءت نهاية المباراة بفوز لبنان أو التعادل فإن الباب سيتفتح على آخره للطموح اللبناني أن يصل بعيداً في هذه البطولة.

جدول مباريات متبقية لمنتخب لبنان في دور المجموعات بكأس آسيا 2023

17 يناير مع منتخب الصين

22 يناير مع منتخب طاجيكستان

جدول مباريات متبقية لمنتخب قطر في دور المجموعات بكأس آسيا 2023

17 يناير مع منتخب طاجيكستان

22 يناير مع منتخب الصين

تطبيقات بث مباشر مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 بين منتخب قطر ضد منتخب لبنان عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق “TOD TV”، والذي يذيع أهم مباريات الكأس الآسيوية.

تذاكر الافتتاح مباراة قطر ولبنان كامل العدد

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 عن نفاذ تذاكر مباراة افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان على ستاد لوسيل المونديالي.

وتبلغ سعة الملعب المونديالي الذي استضاف نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا 80 ألف متفرج.

وتم الإعلان عن بيع 900 ألف تذكرة حتى الآن لمباريات البطولة التي تشهد البطولة إقبالا كبيرا على شراء التذاكر.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على أن تكون التذاكر في متناول جميع الفئات عبر توحيد الأسعار بحيث بلغت قيمة تذاكر الفئة الأولى 60 ريالا، مقابل 40 ريالا لتذاكر الفئة الثانية و25 للفئة الثالثة.