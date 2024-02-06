أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم عن إقامة بطولة تنس جديدة ومثيرة تحت اسم “6 Kings Slam”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.
تجمع بطولة “6 Kings Slam” نخبة من أبرز لاعبي التنس في العالم، حيث يمتلك المشاركون فيها حوالي 50 لقبًا في بطولات Grand Slam. ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة لاعبين بارزين مثل نوفاك دجوكوفيتش، ورافاييل نادال، وكارلوس الكاراز، ودانييل ميدفيديف، وجانيك سينر، وهولجر رون.
تعكس مشاركة هؤلاء النجوم العالميين الحجم الكبير للبطولة والتنافس الشديد الذي سيشهدها، وتجعلها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العام.
و قال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: “نحن متحمسون لإطلاق بطولة “6 Kings Slam” في موسم الرياض 2024، وهي فرصة رائعة لجمهورنا للاستمتاع بمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون في المملكة العربية السعودية.”
من المقرر أن تقام بطولة “6 Kings Slam” خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير ومنافسات مليئة بالإثارة والتشويق.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من النجاحات التي حققها “موسم الرياض” في استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، مما يؤكد على دور المملكة في تعزيز المشهد الرياضي العالمي وتقديم فرص استثنائية للمتابعين والمحترفين على حد سواء.
لمزيد من المعلومات والتحديثات حول بطولة “6 Kings Slam”، يرجى زيارة الموقع الرسمي لموسم الرياض 2024.
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تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة: “موسم الرياض” يستضيف بطولة تنس عالمية
تأتي هذه البطولة لتشكل فرصة فريدة لعشاق التنس في المملكة وخارجها، حيث سيكون بإمكانهم التمتع بمشاهدة مباريات مثيرة وتنافسية بين أفضل اللاعبين في العالم على أرض المملكة
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