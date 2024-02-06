

أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم عن إقامة بطولة تنس جديدة ومثيرة تحت اسم “6 Kings Slam”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.



تجمع بطولة “6 Kings Slam” نخبة من أبرز لاعبي التنس في العالم، حيث يمتلك المشاركون فيها حوالي 50 لقبًا في بطولات Grand Slam. ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة لاعبين بارزين مثل نوفاك دجوكوفيتش، ورافاييل نادال، وكارلوس الكاراز، ودانييل ميدفيديف، وجانيك سينر، وهولجر رون.



تعكس مشاركة هؤلاء النجوم العالميين الحجم الكبير للبطولة والتنافس الشديد الذي سيشهدها، وتجعلها واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العام.



و قال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: “نحن متحمسون لإطلاق بطولة “6 Kings Slam” في موسم الرياض 2024، وهي فرصة رائعة لجمهورنا للاستمتاع بمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون في المملكة العربية السعودية.”



من المقرر أن تقام بطولة “6 Kings Slam” خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير ومنافسات مليئة بالإثارة والتشويق.



يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من النجاحات التي حققها “موسم الرياض” في استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، مما يؤكد على دور المملكة في تعزيز المشهد الرياضي العالمي وتقديم فرص استثنائية للمتابعين والمحترفين على حد سواء.



لمزيد من المعلومات والتحديثات حول بطولة “6 Kings Slam”، يرجى زيارة الموقع الرسمي لموسم الرياض 2024.

بطولة "6Kings Slam" في موسم الرياض مواجهات حماسية بين ستة من أفضل لاعبين التنس بالعالم ❤️??



?️ أكتوبر 2024#BigTime #RiyadhSeason #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/RAVRt3sFCT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 5, 2024