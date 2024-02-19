في يوم إسقاط عضوية مرتضى منصور.. الخطيب يزور الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، إسقاط عضوية رئيسه السابق، مرتضي منصور، بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12 من لائحة النظام الأساسي بالنادي المصري.

مرتضي منصور ونادي الزمالك

وكان مرتضى منصور، رحل عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد عزله بسبب تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر لسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وانتخب المحامي بالنقض مرتضي أحمد منصور 3 فترات قبل ذلك رئيسا لنادي الزمالك، لم تكتمل فيها مدة واحدة، بسبب كثرة المشاكل القضائية التي يثيرها.

مجلس الأهلي يُلبي دعوة نادي الزمالك الاثنين

ومن ناحية أخري، يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب،”الاثنين” بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ووفاته قبل 3 أسابيع كانت وراء التأجيل.

والعلاقات التاريخية، بين قطبي الرياضة المصرية، كانت دائمًا مميزة، وحاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.. ولم يعكر صفوها في الفترة الأخيرة غير رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور.