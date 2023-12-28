انتصار +90 لمنتخب لبنان على الأردن قبل كأس آسيا

حقق المنتخب اللبناني فوزا قاتلا على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس آسيا في قطر بداية العام المقبل.

المباراة التي أقيمت على ملعب رشيد كرامي في مدينة طرابلس، شهدت تفوقا نوعيا لفريق الأردن طوال أوقات المباراة وأهدر الكثير من الفرص، قبل أن تعاقبه الكُرة في النهاية باستقبال هدف الهزيمة القاتل.

منتخب الأردن تقدم مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق لاعبه حمزة الدردور، ليسيطر الفريق على المباراة، قبل أن تنجح محاولات لبنان الطفيفة في الوصول إلى الشباك، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق محمد حيدر.

وفي وقت استعد خلاله الفريقين لإنهاء المباراة بالتعادل، دون فائز، تقدم المنتخب اللبناني بهدف قاتل في الدقيقة 90+3 عن طريق نور منصور، ليحتفل الفريق بالفوز المعنوي الكبير.

تشكيل الأردن في المباراة: عبدالله الفاخوري، براء مرعي، أنس بني ياسين، سالم العجالين، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، فادي عوض، محمود مرضي، محمد أبو زريق، حمزة الدردور، نزار الرشدان.

تشكيل لبنان في المباراة: مهدي خليل، قاسم الزين، نور منصور، ماهر صبرا، حسين زين، وليد شور، يحيى الهندي، محمد حيدر، نصار نصار، هلال الحلوة، حسن معتوق.

ويستعد فريق الأردن لخوض منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا، مع منتخبات كوريا الجنوبية، وماليزيا والبحرين، بينما يلعب منتخب لبنان مع المستضيف في المجموعة الأولى، رفقة قطر والصين وطاجيكستان.