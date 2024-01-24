شنت الصحف الجزائرية هجوماً نارياً على منتخب “الخضر” بعد خسارته أمس الثلاثاء من منتخب موريتانيا وخروجه مبكرا من منافسات بطولة أمم إفريقيا 2023.

ولم يحصد منتخب الجزائر إلا على نقطتين فقط بعد تعادله مع كل من بوكينا فاسو وأنغولا، فيما خسر بشكل مفاجئ من منتخب موريتانيا.

وبلغ منتخب موريتانيا المركز الثالث بالمجموعة ووصل ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد أن حقق فوزا غاليا على نظيره الجزائري 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتصدرت أنغولا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-0، بينما حصدت بوركينا فاسو تذكرة العبور من المركز الثاني.

وقالت صحيفة الخبر الجزائرية إنه لم يكن “الخضر” يستحقون التأهل للدور المقبل نظرا لما قدموه بأداء باهت وروح قتالية شبه منعدمة.

وتابعت: ضاعت آمال الجزائريين في محو خيبة دورة الكاميرون بخيبة أخرى ستبقى هي الأخرى مدوية في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

وأكدت أنه بعد لقب 2019 دخل المنتخب في أزمة مزمنة فقد خلالها بريقه وسيطرته على الكرة الإفريقية، وكانت البداية من دورة 2021 بالإقصاء في الدور الأول وبعدها بخيبة الغياب عن كأس العالم.

هجوم ناري على جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري

وطالب الصحيفة بإقالة المدير الفني جمال بلماضي التي وصفته بكثير المشاكل مع مع الصحفيين و الميكروفونات ورفضه كل انتقاد.

وترى الصحيفة استحالة استمرار بلماضي مواصلة المشوار مع “الخضر” لأن منتخب الجزائر يحتاج ضخ دماء جديدة وفلسفة جديدة.

منتخب الجزائر يقدم أسوأ مباراة أمام موريتانيا

ومن جانبها قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن منتخب الخضر قدم أسوأ مباراة لهم في “الكان” العاجي، نجم عنها إقصاء من الدور الأوّل.

وتابعت: لم يكن المُنافس الموريتاني خطيرا، بِقدر ما كان أداء المنتخب الوطني باهتا، ولاعبوه تائهين فوق المستطيل الأخضر.