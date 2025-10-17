ملياردير في السعودية يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً في 2025

(رويترز) – اقتحم الأمين جمال جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً النخبة المالية في عالم كرة القدم حيث جاء ضمن قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين دخلاً في العام 2025 متفوقاً على مهاجم البرتغال الملياردير كريستيانو رونالدو المتعاقد مع نادٍ سعودي شهير في العاصمة الرياض.

وتصدر كريستيانو رونالدو قائمة فوربس الأخيرة بدخل مذهل بلغ 280 مليون دولار هذا العام، محافظاً على هيمنته على قمة كرة القدم المالية بعد أن وقع اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً على تمديد عقده لمدة عامين مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقترب المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى وضعية الملياردير وتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لثلاث سنوات متتالية في مايو/أيار الماضي، من تسجيل 1000 هدف في مسيرته.

ويحتل منافسه منذ فترة طويلة ليونيل ميسي المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، حيث حصل مهاجم إنتر ميامي (38 عاماً) على أغلب دخله من خلال الصفقات خارج الملعب.

وتضم محفظة ميسي للإعلانات وحقوق استخدام صوره واسمه شركات مثل أديداس ولايز وماستركارد، كما أطلق مشروباً رياضياً العام الماضي.

ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثالث في القائمة بحصوله على 104 ملايين دولار، مستفيدا من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

ويكمل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد (95 مليون دولار) وإرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (80 مليون دولار) قائمة الخمسة الأوائل، وهما لاعبان يتوقع أن يتنافسا على الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية في العقد المقبل.

الصعود الصاروخي لجمال

لكن الصعود الصاروخي للشاب جمال يهدد بإحداث هزة في النظام الحالي لكرة القدم.

وشهد موسم 2024-2025 الرائد للجناح الإسباني تسجيله 18 هدفاً، وتقديم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع برشلونة بعد مساعدة إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.

وذكرت مجلة فوربس إن جمال عزز رعاته من خلال إضافة شركة بيتس باي دري إلى مجموعة تضم بالفعل شركات أديداس وكونامي وباوريد، مما دفع أرباحه إلى 43 مليون دولار.

وكافأ برشلونة اللاعب الشاب بعقد جديد حتى العام 2031 بعد فوز النادي بالثلاثية المحلية المكونة من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية.

كما ورث جمال القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في السابق، وهو ما يمثل تسليما رمزيا للشعلة.

قائمة فوربس لأعلى 10 لاعبين لكرة القدم دخلا في عام 2025

1- كريستيانو رونالدو (نادي النصر السعودي): 280 مليون دولار

2- ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 130 مليون دولار

3- كريم بنزيمة (الاتحاد): 104 ملايين دولار

4- كيليان مبابي (ريال مدريد): 95 مليون دولار

5- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 80 مليون دولار

6- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 60 مليون دولار

7- محمد صلاح (ليفربول): 55 مليون دولار

8- ساديو ماني (النصر): 54 مليون دولار

9- جود بيلينجهام (ريال مدريد): 44 مليون دولار

10-الأمين جمال (برشلونة): 43 مليون دولار