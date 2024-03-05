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مضمار القدية.. وجهة جديدة لرياضة المحركات في قلب السعودية

أطلق مضمار جديد لمحبي رياضة المحركات والسرعة في مدينة القدية السعودية، يتميز بتصميم فريد وتقنيات متطورة،

فريق التحرير by فريق التحرير
رياضة المحركات

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إطلاق “مضمار السرعة” كوجهة جديدة لعشاق رياضة المحركات في قلب مدينة القدية.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي وعالمي لرياضة المحركات، وجذب أبرز الفعاليات والسباقات الدولية إلى البلاد.

يتميز مضمار السرعة بتصميمه الفريد الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة، ويضم 21 منعطفًا يطل على المناظر الطبيعية الخلابة لمدينة القدية من علو 108 أمتار في كل لفة. ويُعد منعطف “ذا بليد” أحد أبرز معالم المضمار، حيث يوازي ارتفاعه أكثر من 20 طابقًا.

يتضمن مسار المضمار عدة أقسام، أبرزها قسمي مسار الشوارع ومسار السباق السريع المفتوح، اللذان يندمجان مع المناطق المحيطة بهما ليوفرا للزوار تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة.

ولإضفاء المزيد من التشويق وتوفير تجربة لا مثيل لها، سيتم دمج المضمار مع المرافق المحيطة به، حيث يرتفع منعطف “ذا بليد” فوق ساحة العروض الموسيقية، وسوف ينطلق المتسابقون بسياراتهم جنبا إلى جنب مع أفعوانية “الصقر” بمنتزه 6 فلاجز والتي تعد أطول وأسرع أفعوانية في العالم، كما سيمر مسار المضمار بمحاذاة المنتزه المائي لمدينة القدية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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