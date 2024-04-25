مصر تُبهر العالم.. القاهرة تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد وبطولة العظماء السبع

حصدت مصر إنجازًا رياضيًا هامًا بحصولها على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتعدّ بطولة “سوبر جلوب” أكبر بطولة على مستوى الأندية في العالم، حيث يشارك فيها أبطال القارات من مختلف أنحاء العالم. وستُقام النسخة القادمة من البطولة في مصر خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.

صالة العاصمة الإدارية الجديدة تحتضن الحدث

أكد الاتحاد المصري لكرة اليد أن النسخة القادمة من بطولة “سوبر جلوب” ستُقام في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعدّ من أحدث الصالات الرياضية في العالم.

مصر تُضيف بطولة “العظماء السبعة”

إلى جانب استضافة “سوبر جلوب”، حظيت مصر بشرف استضافة بطولة “العظماء السبعة” لكرة اليد، والتي تُعدّ من أقوى البطولات الدولية على مستوى المنتخبات، حيث يشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.

مجهودات كبيرة تُكلل بالنجاح

أوضح الاتحاد المصري لكرة اليد أن حصول مصر على حق استضافة هاتين البطولتين جاء بعد مجهودات كبيرة ومفاوضات على أعلى مستوى شارك فيها الاتحاد الدولي لكرة اليد، والاتحاد المصري برئاسة الدكتور محمد الأمين، ووزارة الشباب والرياضة المصرية بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته الغامرة باختيار مصر لاستضافة هذين الحدثين العالميين لأول مرة في تاريخها.

وأضاف الأمين، أنّه ليس غريبًا على مصر استضافة الأحداث والبطولات العالمية، خاصةً في ظلّ الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد على جميع المستويات، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه الكبير للرياضة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر على المستوى الدولي، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى بنجاح.

وجّه الدكتور محمد الأمين الشكر للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على دعمه الكبير لمصر في الحصول على حق استضافة البطولة، كما عبّر عن تقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولشركة “المتحدة للرياضة” على دورها المحوري في إنجاز هذا الملف.