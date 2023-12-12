مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ بث مباشر دوري أبطال أوروبا 2023

يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، منافسه نادي بايرن ميونيخ الألماني، على ملعب “الأولد ترافورد” ( الأحلام)، في مباراة الجولة السادسة، والأخيرة، من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا 2023.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم الثلاثاء، رافعا شعار “حياة أو موت” بعد تذيله ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر بايرن ميونيخ المجموعة برصيد 13 نقطة.

مباراة مصيرية لـ “كبير إنجلترا”

تدريبات مانشستر يونايتد للاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ

ولكي يضمن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التأهل كثاني المجموعة، يحتاج للفوز اليوم على بايرن ميونيخ، وانتهاء مباراة جالطة سراي التركي، وكوبنهاجن الدانماركي، التي تقام في الوقت نفسه، بالتعادل.

وهذا هو الأمل الوحيد لـ “كبير إنجلترا”، لكي يتجنب الخروج مبكرا من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي فاز بها من قبل 3 مرات.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ على ملعب “الأليانز أرينا” بألمانيا، بفوز بايرن ميونيخ 4 -3

ويعانى مانشستر يونايتد، من نتائج سيئة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث لم يفز غير مباراة واحدة، وتعادل في أخرى خلال 5 مباريات خاضها بالمجموعة.

كما أن نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، غير جيدة، حيث تضعه في الترتيب السادس برصيد 27 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 10 نقاط.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

تقام مباراة مانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا 2023، اليوم الثلاثاء، في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب على ملعب “الأولد ترافورد” (الأحلام)، في مباراة الجولة السادسة، والأخيرة، من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

قنوات مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

هل تفرح جماهير مانشستر يونايتد بعد مباراة بايرن ميونخ؟

تمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” (beIN Sports) الحقوق الحصرية لبث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

وخصصت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

قناة beIN Sports HD 1 ، هي القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، بمنطقة الشرق الأوسط وترددها هو:

تردد القناة: 11547.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: لوك شو، وديوجو دالوت، وسيرجيو ريجيليون (أو رافائيل فاران)، وهاري ماجواير.

خط وسط الملعب: برونو فيرنانديز، وسفيان أمرابط، وسكوت مكتوميناي.

في خط الهجوم: أنتوني مارسيال، وأنتوني، وأليخاندرو جارناتشو.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو، وكيم مين جاي، ونصير مزراوي، وألفونسو ديفيز.

خط وسط الملعب: جوشوا كيميتش، وإيريك موتينج (أو توماس مولر)، وليون جوريتسكا.

في خط الهجوم: هاري كين، وكينجسيلي كومان، وليروي ساني.

لينك تغريدة لتدريبات الفريق:

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

قررت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” (beIN Sports) إسناد تعليق مباراة، مانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، للمعلق الجزائري حفيظ الدراجي.

حكم مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الحكم النرويجي، إسبن إسكاس، لإدارة مباراة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الثلاثاء في ملعب “أولد ترافورد”.