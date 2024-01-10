يمكنك اليوم مشاهدة مباراة ليفربول و فولهام، مساء يوم الأربعاء 10 يناير 2024، في إطار منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستضيف ملعب “الأنفيلد” مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، كاراباو، موسم 2023/24.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب “كرافن كوتيج” يوم الأربعاء 24 يناير الجاري.

قنوات مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وفولهام

علي محمد علي هو معلق المباراة.

مدرب فولهام يحذر ليفربول: طموحنا الوصول إلى ويمبلي

أكد ماركو سيلفا، مدرب فريق فولهام، جاهزيتهم لمواجهة ليفربول في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء الأربعاء.

وقال ماركو سيلفا في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “ستمثل تلك المباريات بلا شك تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، إنه لفخر لنا أن نكون هنا، وهو ما لم يتحقق قبل ذلك أبدًا”.

وأضاف: “لكننا نريد المزيد، لدينا احترام كبير لليفربول والجودة التي يتمتعون بها، لقد لعبوا بشكل جيد هذا الموسم ويتصدرون الدوري الإنجليزي”.

وواصل: “عندما تكون في هذه المرحلة، تريد الفوز، والطموح هو الوصول إلى ويمبلي (المباراة النهائية)، يجب أن يكون لديك هذا الطموح، ولكن أيضًا عليك أن تفهم جودة ليفربول والتحدي الكبير الذي ينتظرنا”.

وأردف: “لقد أظهر ليفربول أمام آرسنال يوم الأحد كيف يمكن أن يكونوا أقوياء من خلال سبعة تغييرات، لديهم القوة والجودة، إذا أتيحت لك الفرصة للعب في نصف النهائي فهذا لأنك عملت بجد لتحقيق ذلك”.

واستمر: “لقد خضنا مباراة رائعة ضدهم في ديسمبر، ولم نحصل على النتيجة التي ربما نستحقها (فاز ليفربول 4-3)”.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

الملعب: آنفيلد

آنفيلد التاريخ: الأربعاء 10 يناير 2024

الأربعاء 10 يناير 2024 التوقيت: العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول:

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – جو جوميز

كورتيس جونز – ماك أليستر – هارفي إليوت

لويس دياز – داروين نونيز – دييجو جوتا

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 11013

11013 معدل الاستقطاب: أفقي H

أفقي H معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

2/3 مشفرة