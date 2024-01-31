يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز موعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة 22 من البطولة، والتي تقام يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 على ملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 48 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ويأمل تشيلسي في الصعود بجدول الترتيب، بينما يطمح ليفربول المحافظة على صدارة البريميرليج في ظل المنافسة القوية مع مانشستر سيتي، وأرسنال.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي، يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، على ملعب أنفيلد وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي – فيرجيل فان دايك – آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر – جرافنبرخ – كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – لويس دياز.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي – تياجو سيلفا – بينوا بادياشيلي – بن تشيلويل.

خط الوسط: مويسيس كاسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور كالاجر.

خط الهجوم: كول بالمر – نوني مادويكي – رحيم سترلينج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بينما تذاع مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

المعلق حفيظ دراجي.

هل يلحق صلاح بمباراة ليفربول وتشيلسي؟

تعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة غانا في كأس الأمم الأفريقية، وغاب عن باقي مباريات البطولة، ثم عاد إلى إنجلترا لخوض رحلة التأهيل.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي، أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن صلاح لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة.

وقال كلوب: “لم نمارس أي نوع من الضغط على محمد صلاح، سوى امتلاكه الرغبة في استعادة لياقته في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “نحن لا نريد أن نتعجل عودة الـ مو، إذا كنا نرغب في تسريع عملية الشفاء والعودة للملاعب، فإن صلاح لم يعد جاهزًا بعد، وننتظر تعافيه بشكل كامل”.

وأضاف: “محمد صلاح لن يكون جاهزًا لمباراة تشيلسي، الأمر كان من الممكن أن يكون أسوأ، لكنه لن يكون متاحًا في الوقت الحالي حتى الآن”.