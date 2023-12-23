فريق التحرير

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Posted inرياضةكرة قدم

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 23-12-2023

يتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين ليفربول وأرسنال، حيث يمتلك كل منهما عناصر هجومية مميزة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء العديد من الفرص التهديفية.

فريق التحرير
مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 23-12-2023

تعد مباراة ليفربول وأرسنال  التي تقام اليوم السبت من أهم مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي الفريقان في صدارة جدول الترتيب.

ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

ويتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما عناصر هجومية مميزة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء العديد من الفرص التهديفية.

ويحاول أرسنال  بقيادة الإسباتي ميكل أرتيتا الحفاظ على الصدارة، فيما يحاول ليفربول بقيادة  الألماني يورجن كلوب خطف الصدارة متسلحاً بالأرض والجمهور.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 23-12-2023

بطاقة تعريفية للمباراة

المباراة: ليفربول vs آرسنال

الموعد: السبت 23 ديسمبر 2023

التوقيت: 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: أنفيلد

المعلق : حفيظ دراجي

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس اتش دي 1

التشكيل المتوقع:

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 23-12-2023

أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، جابريل ساليبا، جابريل ماجاليش، أولكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي

ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز

الوسط: واتارو إندو، كورتس جونز، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح

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