يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم الأحد على ملعب الإمارات في إطار الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023/24.

النجم المصري محمد صلاح يغيب عن ليفربول، كما يغيب مواطنه محمد النني عن آرسنال، لتواجدهما رفقة منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وبحسب قواعد الاتحاد الإنجليزي سوف يتم إعادة المباراة بين الفريقين، حال انتهاء اللقاء الأول بالتعادل، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.

كلوب يرفض إعادة مباراة ليفربول وآرسنال

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا مجال لأي مخاطرة، في اختيار التشكيل الأساسي لفريقه، عندما يواجه أرسنال غداً الأحد، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وحذر كلوب من أن خوض مباراة الإعادة أمام أرسنال لن يكون مفيداً، لأنها لن تناسب الوضع الحالي وتضطرنا لإلغاء الإجازة الشتوية.

وقال كلوب، في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: إذا دفعت بلاعب لم يشارك منذ 5 أو 6 أسابيع، من النادر أن يقدم أفضل ما لديه، وأعتقد أننا طبقنا سياسة التدوير بين اللاعبين بشكل جيد هذا الموسم.

وختم كلوب: بالنسبة لنا شهر ينايرعادي وليس مزدحماً مثل ديسمبر، عندما خضنا 5 مباريات في 13 يوماً، هذا أمر بلا معنى ولكنه الواقع.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

رامسديل – حراسة المرمى

خط الدفاع: بن وايت، – جاكوب كيور- ساليبا – جابرييل ماجاليس.

خط الوسط: كاي هافرتز ، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا ، جابرييل مارتينيلي – جابرييل خيسوس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

أليسون بيكر- حراسة المرمى

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، كورتس جونز.

خط الهجوم: داروين نونيز.، ديوجو جوتا، لويس دياز

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

المباراة : آرسنال وليفربول

البطولة: كأس الإتحاد الإنجليزي

اليوم: الأحد

التاريخ: 7 يناير 2024

الساعة: 6.30 مساءً بتوقيت مصر – 7.30 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

عصام الشوالي يعلق على أحداث المباراة.