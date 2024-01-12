تنطلق كأس آسيا 2023 بمباراة قطر ولبنان على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان المنتخب العنابي القطري حقق لقب كأس آسيا 2019 في الإمارات وذلك بالفوز على المنتخب الياباني في النهائي.

من جانبه يشارك منتخب لبنان في كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، وفي النسخة السابقة غادر البطولة من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا 2023

تقام المباراة اليوم الجمعة، 12 يناير 2024، على ملعب لوسيل في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر ضد لبنان

مشعل برشم – حارس مرمى

همام أحمد – لوكاس مينديش – طارق سلمان – بيدرو ميغيل – خط الدفاع

حسن الهيدوس – محمد وعد – علي أسد الله – إسماعيل محمد – خط الوسط

أكرم عفيف – المعز علي- خط الهجوم

التشكيل المتوقع لمنتخب لبنان ضد قطر

تدريب مسائي أخير للمنتخب اللبناني قبل المباراة الإفتتاحية 🇱🇧⚽#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/pxwYtH9VmT — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 11, 2024

مصطفى مطر – حارس مرمى

نور منصور – قاسم الزين – ألكساندر ميلكي – نصار نصار – خط الدفاع

محمد حيدر – جهاد أيوب – علي طنيش- خط الوسط

حسن معتوق – هلال الحلوة – سوني سعد- خط الهجوم

مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم في افتتاح كأس آسيا 2024

تنقل المباراة عبر قناة “beIN ASIAN CUP 1” القطرية وكذلك قناة “SSC1 HD” السعودية

معلق مباراة قطر ولبنان اليوم في افتتاح كأس آسيا 2024

يعلق على المباراة كل من عصام الشوالي وحمدي العنزي ومحمد حسين اضرضور.

حكام مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا 2023

تم اختيار الحكم علي رضا فغاني لإدارة مباراة المجموعة الأولى التي تجمع بين قطر حاملة اللقب ولبنان، وهو يعتبر من الحكام البارزين في قارة آسيا.

ويساعد فغاني في إدارة هذه المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونج-جين ويون جاي-يول من جمهورية كوريا كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي.

وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.

تاريخ مشاركه لبنان في كأس آسيا

لا يملك منتخب لبنان سجلا كبيرا في تاريخ المشاركات في بطولة كأس أمم آسيا، إذ اقتصر حضوره على مشاركتين سابقتين فقط وهذه هي المرة الثالثة.

نسخة 2000

استضاف لبنان كأس آسيا عام 200، وخاض البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيران والعراق وتايلند.

في المباراة الافتتاحية خسر من المنتخب الإيراني برباعية نظيفة وتعادل مع العراق وتايلند.

نسخة 2019

في نسخة 2019 خاض لبنان البطولة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر والسعودية وكوريا الشمالية.

خسر المنتخب القطري، وخسروا المباراة بهدفين دون رد وخسر من المنتخب السعودي بهدفين دون رد وخسر من كوريا الشمالية برباعية.

تاريخ مشاركه قطر في كأس آسيا

خاض منتخب قطر 39 مباراة ببطولة كأس آسيا خلال 10 مشاركات سابقة، حقق من خلالها 13 فوزا و11 تعادلا، و تلقى 15 خسارة، سجل لاعبوه 52 هدفا، واستقبلت شباكه 47 آخرين.

استطاع العنابي حصد لقب النسخة الماضية، إذ حقق العلامة الكاملة في بطولة آسيا لعام 2019، حيث فاز 7 لقاءات من أصل 7 مواجهات خاضها في البطولة التى استضافتها دولة الإمارات.

– وستكون تلك المشاركة الحادية عشر لمنتخب قطر ببطولة كأس آسيا تاريخيا، فيما يتطلع العنابي للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي ليصبح من ضمن المنتخبات الخمسة الذين حققوا اللقب الآسيوي نسختين متتاليتين.

أبرز الغيابات في منتخب قطر أمام لبنان

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، عن تعرض المهاجم محمد مونتاري لإصابة في أربطة الكاحل خلال مباراة منتخب قطر الودية أمام كمبوديا، ستجبره على الخضوع لعملية جراحية، وبالتالي غيابه رسميًا عن بطولة كأس آسيا 2023.

أبرز الغيابات في منتخب قطر أمام لبنان

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عن إصابة المدافع فيليكس ملكي لاعب فريق العهد اللبناني، والذي يُعتبر من أهم عناصر خط الدفاع في منتخب لبنان خلال السنوات الأخيرة، والذي كان محترفاً في عدة أندية سويدية قبل انتقاله إلى بطولة الدوري اللبناني.

قيمة جوائز كأس آسيا 2023 المالية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مجموع جوائز كأس آسيا 2023، التي تنطلق في قطر الجمعة المقبلة، يصل إلى 15 مليون دولار تقريبا.

ويحصل المنتخب الفائز بلقب البطولة على 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف الذي يحل بالمركز الثاني على 3 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الآخران اللذان صاعدا للمربع الذهبي، على مليون دولار، فيما تحصل باقي المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.