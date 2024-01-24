اليوم يمكنك مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم 24-01-2024، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

المنتخب التونسي في موقف لا يحسد عليه، كونه يحتل المركز الأخير في المجموعة بعد أن خسر أمام ناميبيا بهدف للاشيء، وتعادل مع مالي بهدف لكل منهما، حيث يدخل اللقاء ورصيده نقطة واحدة، لكن لا تزال الفرصة قائمة أمامه للتأهل في حال اقتناص الثلاث نقاط من جنوب أفريقيا.

قد يكون منتخب جنوب أفريقيا الملقب بـ”الأولاد” أفضل حالا من نظيره التونسي، لكن هو الآخر يحتاج إلى الفوز أو التعادل حتى يضمن التأهل لدور الـ16 في البطولة، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام مالي بهدفين للاشيء، وفاز على ناميبيا بأربعة أهداف للاشيء، ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.



والتقى منتخب تونس نظيره منتخب جنوب أفريقيا في 6 مواجهات سواء كانت ودية أو رسمية، وخلال هذه اللقاءت تمكن كل فريق من الفوز في 3 مباريات، وخلال هذه اللقاءات أحرز منتخب تونس 9 أهداف في مرمى جنوب أفريقيا، بينما استقبلت تونس 7 أهداف من لاعبي جنوب أفريقيا.

وقبل المباراة، أشاد جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، بمنتخب جنوب أفريقيا، كونه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكدا أن فريقه سيكون جاهزا لمواجهة جنوب أفريقيا.



التشكيل المتوقع لتونس وجنوب أفريقيا



بالنسبة لتشكيلة منتخب تونس، يتوقع أن يلعب في حراسة المرمى، البشير بن سعيد، وفي خط الدفاع، كل من كشريدة، وعلي العابدي، ومرياح، ومنتصر الطالبي، بينما يلعب في خط الوسط، عيسى العيدوني وأنيس بن سليمان وإلياس السخيري، ويتوقع أن يضم خط الهجوم كل يوسف المساكني وحمزة رفيعة وإلياس عاشوري.



أما التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا فهو، في حراسة المرمى، رونوين ويليامز، وفي خط خط الدفاع، أوبيري موديبا وسياندا زولو، وخوليسو موداو، وموثيوبي مافالا، بينما يلعب في خط الوسط، تيبوهو موكوينا، وثابيلو ماسيكو، وسفيفيلو سيتولي، وفي خط الهجوم، بيرسي تاو، وثيمبا زواني وإيفيدنيس ماكجوبا.



مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا اليوم 24-01-2024



تقام مباراة تونس وجنوب أفريقيا في بطولة الأمم الأفريقية اليوم في السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS Max HD 1، ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.